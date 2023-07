Monchi deve vendere: il Milan ha già preso nota

Monchi potrebbe fare un ‘regalo’ al Milan, mettendo nella lista dei cedibili un interessante giocatore dell’Aston Villa che piace ai rossoneri.

La cessione di Tonali ha sicuramente aperto un vuoto nel centrocampo rossonero, dopo che già negli anni scorsi si erano registrate le partenze di Calhanoglu e Kessie. Ma, per contro, questa operazione di mercato in uscita rappresenta anche un’opportunità, grazie agli 80 milioni di euro incassati dal club. Una cifra che ora potrà essere investita per arrivare ad alcuni importanti rinforzi. Uno in particolare potrebbe coinvolgere anche l’Aston Villa di Monchi.

Il Milan sta monitorando vari profili, e due al momento sono in dirittura d’arrivo, secondo gli esperti di calciomercato. Il più noto è Yunus Musah, mezzala statunitense in forza al Valencia, mentre l’altro è il meno noto Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, anche lui centrocampista centrale. Due acquisti molto utili e che complessivamente non dovrebbero costare troppo, lasciando margine economico per altre operazioni. Ecco allora che un esubero dei Villans potrebbe tornare a fare comodo in rossonero.

Anche perché al momento la linea mediana milanista appare davvero ridotta all’osso. Gli addii a fine prestito di Vranckx e Bakayoko significano che, come centrocampisti puri, rimangono solamente Pobega e Krunic. Più Bennacer, ovviamente, che però sarà assente per infortunio fino a novembre. Per contro, l’Aston Villa sta investendo molto sul mercato, e dopo l’acquisto di Tielemans rischia di ritrovarsi con un centrocampo decisamente sovraffollato. Monchi, nuovo ds del club inglese, vorrebbe piazzare qualche giocatore in uscita, e il Milan è sulla lista dei club da contattare.

Un vecchio pallino torna di moda al Milan: contatti con Monchi

Dendoncker, Ramsey, McGinn. Douglas Luiz, Tielemans: gli spazi si fanno molto stretti nella linea mediana dell’Aston Villa, e qualcuno potrebbe partire. Ad esempio Boubacar Kamara, il talentuoso centrocampista francese arrivato nel club solo un anno fa a parametro zero dall’Olympique Marsiglia. Per il Milan, quest’ultimo sarebbe un profilo molto gradito, come possibile erede di Kessie. Non a caso, già in questa veste i rossoneri avevano provato a trattarlo l’estate scorsa, quando però furono superati proprio dalla proposta economica dei Villans.

Kamara era arrivato per fare il titolare, e quando è stato disponibile lo ha fatto, ma ha subito due infortuni che hanno minato la sua stagione, e l’arrivo di Tielemans potrebbe limitare i suoi spazi. Monchi potrebbe quindi sacrificarlo sul mercato, anche per fare un po’ di cassa, e al momento il Milan ha una buona disponibilità economica per chiudere l’affare. Il problema potrebbe essere lo stipendio, che richiederà un sacrificio non da poco: in Inghilterra, Kamara percepisce 6,5 milioni a stagione, più di chiunque altro al Milan.