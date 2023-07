Passi avanti nell’affare, il Milan è pronto a chiudere: succederà settimana prossima

Il Milan supera l’Inter in queste ore per l’obiettivo di mercato: ora la distanza con il club è minore!

La stagione del Milan è iniziata lunedì scorso con il raduno a Milanello. Non sono mancate le novità in casa rossonera, una su tutte l’assenza di Maldini e Massara. I due dirigenti sportivi sono stati esonerati al termine della scorsa stagione e sono stati rimpiazzati da Moncada e Furlani.

L’obiettivo dei due dirigenti del Diavolo è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli una rosa che possa essere competitiva su vari fronti e che possa tornare a vincere un trofeo dopo che l’ultima stagione si è conclusa a secco.

Finora il Milan è stato molto attivo sul mercato come dimostrato dai vari colpi chiusi nelle ultime settimane.

Da Ruben Loftus-Cheek a Tijjani Reijnders passando per Marco Sportiello, Luka Romero e Christian Pulisic. Questa sessione di mercato, però, finora è stata anche all’insegna di vari derby con l’Inter come quelli per Davide Frattesi e Marcus Thuram.

Nelle ultime ore si è parlato di un altro derby tra le due rivali per acquisire il cartellino di Mehdi Taremi. L’iraniano, però, non è l’unico profilo seguito da entrambe le squadre di Milano che si contendono anche Wilfried Singo.

La novità su Wilfried Singo

Wilfried Singo è uno dei profili in uscita dal Torino. L’esterno ivoriano è conteso sia dal Milan sia dall’Inter. Nelle scorse settimane i nerazzurri sembravano molto vicini a chiudere per Singo ma, nelle ultime ore, le cose sono cambiate.

L’Inter ha puntato tutto su Cuadrado, in arrivo con un contratto annuale da 2,5 milioni netti a stagione. La strada che porta a Singo è dunque per i rossoneri spianata. Il Milan, secondo Alfredo Pedullà, è come se avesse prenotato l’ivoriano che ha il contratto in scadenza con il Torino nel 2024.

La prossima settimana potrebbe esserci un incontro tra i due club per chiudere definitivamente l’accordo. La valutazione che il Torino fa del giocatore è tra i 10 e i 12 milioni di euro ma potrebbero essere inserite anche delle contropartite.

I Granata, infatti, sono molto interessati ad alcuni giocatori rossoneri come Junior Messias e Tommaso Pobega. Per il centrocampista italiano sarebbe un ritorno nel capoluogo piemontese dopo l’avventura in prestito nella stagione 2021-22 in cui ha realizzato 4 gol e tre assist in 33 presenze.

L’acquisto di Wifried Singo da parte del Milan potrebbe creare concorrenza sulla fascia destra tra l’ivoriano e Davide Calabria per una maglia da titolare. Nell’ultima stagione il classe 2000 ha totalizzato 35 presenze in cui ha realizzato due gol e due assist tra campionato e Coppa Italia.