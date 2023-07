Pioli perde un altro suo pupillo: resta in Serie A

Il Milan si appresta a cedere un suo giocatore, svelato il club in cui si sta per trasferire.

Nella giornata di oggi è iniziata ufficialmente la stagione del Milan. Per i rossoneri è stato un inizio diverso, per la prima volta dopo varie stagioni non ci sono stati né Maldini né Massara. I due dirigenti hanno fatto la storia recente del Diavolo, ma ciò non è bastato per evitare gli esoneri. A sostituirli saranno Moncada e Furlani, che hanno già cominciato a lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. L’obiettivo è quello di tornare a vincere un trofeo dopo un anno di astinenza.

La scorsa settimana Sandro Tonali ha salutato ufficialmente il Milan. Il centrocampista italiano si è trasferito al Newcastle. La dirigenza rossonera, però, non ha impiegato molto tempo a sostituirlo con Raftus Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese indosserà proprio la maglia numero 8 lasciata libera da Tonali dopo tre stagioni sotto la Madonnina. I dirigenti del Diavolo, però, stanno continuando a lavorare per il mercato in entrata. Il nome più caldo nelle ultime ore è sicuramente quello di Christian Pulisic che è in procinto di cominciare la sua avventura con il Milan.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione di Pioli i nuovi arrivi prima della partenza verso gli States dove si svolgerà la tournée estiva. Negli Stati Uniti il Diavolo parteciperà al Soccer Champions Tour 2023, dove affronterà vari top club del panorama calcistico europeo. Oltre ai rossoneri, anche l’Arsenal, il Barcellona, la Juventus, il Manchester United e il Real Madrid parteciperanno alla competizione. Il Milan è atteso da tre sfide molto suggestive: la prima contro il Blancos di Carlo Ancelotti, la seconda contro la Vecchia Signora e l’ultima contro il Barcellona di Xavi. Un giocatore che potrebbe partire prima dell’inizio della tournée americana è Fodé Ballo-Touré.

La novità su Ballo-Touré

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo Tonali anche Ballo-Touré potrebbe salutare il Milan. Sul giocatore, che potrebbe lasciare il capoluogo lombardo dopo due stagioni, è forte l’interesse del Bologna. Quando chiamato in causa per sostituire Theo Hernandez, il terzino classe 1997 è spesso apparso disordinato facendo rimpiangere l’assenza del suo compagno di squadra.

Il Milan, quindi, potrebbe liberarsi dell’ex giocatore del Monaco su cui è in fase avanzata la trattativa con il Bologna. I rossoblù, dopo la fine del prestito di Cambiaso che è tornato alla Juventus, sono in procinto di regalare un nuovo laterale sinistro a Thiago Motta.