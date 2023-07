Rottura totale: il Milan adesso deve affondare il colpo

Il Milan non può più perdere tempo: deve approfittare della ferma posizione del calciatore per mettere a segno l’importante colpo di calciomercato per il centrocampo.

La società rossonera ha diverse strade da poter percorrere per completare l’organico. La dirigenza è a lavoro dal giorno zero dell’apertura estiva del calciomercato e infatti si tratta di uno dei club italiani che maggiormente ha investito. D’altronde l’addio di Zlatan Ibrahimovic, la cessione di Sandro Tonali e il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid non hanno dato tempo al Milan di indugiare: bisognava sì o sì mettere mano al portafogli. Il prossimo colpo riguarderebbe proprio la mediana e affinché si realizzi la trattativa è sceso in campo proprio il giocatore.

Si tratta di Yunus Musah, in rottura col Valencia ormai da diverse settimane. Il centrocampista statunitense si è impuntato rispetto al desiderio di vestire la maglia rossonera e avrebbe già trovato un accordo con la società italiana, il quale però vede gli spagnoli prendere tempo e questa resistenza ha fatto spazientire il calciatore.

La ferma volontà dell’americano si è tradotta nella decisione di allenarsi da solo. Una rappresentazione potente del rapporto ai minimi termini con il Valencia. Fra le parti, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbe previsto a breve un incontro, al quale parteciperanno gli agenti di Musah, nel desiderio di non andare oltre e trovare una soluzione che non scontenti nessuno.

Milan, è tempo di affondare il colpo: la decisione del centrocampista

Ad oggi il Valencia sembra fermo sulla richiesta di 25 milioni di euro per trattare la cessione del giocatore. Il Milan vorrebbe fermarsi a 20 milioni di euro e spera che ad aiutarlo sia proprio l’insistenza di Musah nel volersi trasferire in Italia. Peter Lim, il proprietario del Valencia, ci ragiona: la proposta è sul tavolo da giorni. Dall’incontro fra gli agenti del centrocampista e la dirigenza spagnola potrebbe venir fuori la risposta definitiva.

Il Milan ha fissato Musah come obiettivo ormai da tempo e non ha intenzione di mollare. Il 20enne di New York sembra essere il profilo ideale da abbinare agli altri due acquisti estivi già realizzati, ovvero Reijnders e Loftus-Cheek. Così il reparto si completerebbe dopo anche le conferme di Krunic e Pobega più Bennacer, il cui rientro è previsto per febbraio.