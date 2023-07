Calciomercato Milan, si lavora ad una cessione: c’è un ostacolo da superare

Il Milan continua a trattare la cessione dell’attaccante, ma c’è un ostacolo da superare legato alle cifre dell’operazione.

I rossoneri sono senza ombra di dubbio la squadra italiana più attiva sul mercato, con più di 100 milioni di euro spesi fino a questo momento e con molti innesti, pronti a dare manforte alla squadra allenata da Pioli.

Tantissimi i volti nuovi, da Loftus-Cheek a Pulisic, fino a Okafor e Chukwueze, ultimo ad aver raggiunto il quartier generale di Milanello, dove dovrà dimostrare il perchè la società rossonera ha insistito su di lui. I seguenti arrivi, hanno in parte rinsanato un ambiente che era rimasto letteralmente stordito dopo il divorzio di Paolo Maldini e la cessione inaspettata di Sandro Tonali, che ha deciso di sposare il progetto del Newcastle, dopo aver giurato amore eterno al Milan. Ma l’italiano rischia di non essere l’unico a dover lasciare l’ambiente rossonero, visto e considerato che la lista dei partenti è ampia, specie dopo i nuovi arrivi.

Si tratta con il Besiktas per Rebic, ma i turchi devono alzare l’ingaggio!

Ed è proprio in questa direzione che la nuova dirigenza, composta da Cardinale, Scaroni e Furlani si sta muovendo, con la speranza di smaltire una rosa ampia, soprattutto in questo momento storico. I nomi che figurano sulla lista dei partenti sono tanti e tra questi c’è anche quello inaspettato di Ante Rebic, ormai prossimo a lasciare Milano per iniziare una nuova esperienza all’estero, possibilmente in Europa.

L’attaccante croato, infatti, non rientra più nei piani della società ed è stato inserito tra i giocatori che saranno costretti a fare le valigie, sia per la vasta presenza di attaccanti, ma anche per consentire alla società di fare cassa e di rientrare di qualche spesa effettuata in questa campagna acquisti.

Ecco che dunque, Ante Rebic diventa uno dei principali candidati, con diversi club che hanno già manifestato interesse in questo senso. Stando a quanto riportato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio, infatti, Il Besiktas avrebbe manifestato un forte interesse per il centroavanti croato e sarebbe disposto a trattare con il Milan per l’acquisto del cartellino. I turchi vorrebbero prelevarlo in prestito e questo, per il club di Milanello non sarebbe un problema. Problema che però, è rappresentato dall’ingaggio da riconoscere a Rebic, che al momento è troppo basso per gli standard del croato. Questo è l’unico problema al momento, ma entrambe le parti sono fiduciose sul buon esito dell’operazione.