Ruud Krol avvisa il Milan: “Non può fare il titolare”

L’ex stella del calcio olandese esprime il suo giudizio sull’obiettivo del Milan: non è ancora pronto per fare il titolare in rossonero.

Il Milan si sta tuffando nel calciomercato per puntellare una rosa che, lo scorso anno, ha visto alcuni limiti che poi si sono rivelati pesanti durante la stagione. Uno dei settori dove i rossoneri hanno intenzione di intervenire è quello del centrocampo dove la dirigenza ha individuato diversi profili.

L’arrivo di Loftus-Cheek non basta e il Milan ha attenzionato anche un altro profilo in mezzo al campo. Un profilo polivalente che può ricoprire tutti e tre i ruoli nella parte centrale del campo: mediano, centrocampista centrale e trequartista. Stiamo parlando dell’olandese Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar. Classe ’98, ha recentemente prolungato il suo accordo con l’Az, ma il prezzo contenuto, attorno ai 15 milioni, lo rende un obiettivo appetibile per molte squadre, tra cui il Milan appunto.

Dopo una buona stagione, caratterizzata da ben 54 presenze tra tutte le competizioni, a dimostrazione di quanto la sua titolarità è stata determinante per la buona stagione dell’Az, Reijnders sembrerebbe pronto per il grande salto in un top campionato europeo. A spegnere però gli entusiasmi sul calciatore ci ha pensato un suo connazionale che di passaggio dall’Olanda all’Italia se ne intende: Ruud Krol.

Reijnders ha bisogno di tempo, parole di Ruud Krol

Uno dei massimi esponenti di quel calcio olandese che tra gli anni ’70 e ’80 incantò il mondo, Krol ha messo in mostra il suo talento anche in Italia. Nelle quattro stagioni in cui ha vestito la maglia del Napoli, Krol ha conquistato una reputazione molto positiva anche all’interno del nostro calcio, diventando quindi inevitabilmente un punto di riferimento e una voce autorevole anche dopo che ha appeso le scarpette al chiodo.

Interrogato da TvPlay.it sul mercato degli olandesi nella nostra Serie A, dopo un passaggio sul suo Napoli e sulla possibilità di prendere Koopmeiners, Krol ha poi anche parlato di Milan e di Reijnders. Un giudizio positivo quello sul calciatore, ma per l’ex libero olandese è un calciatore che avrebbe bisogno di tempi di adattamento. “Il calcio olandese è diverso da quello italiano.” ha sentenziato Krol. “Certo, ha margini importanti e può ancora crescere, ma ci son differenze importanti tra i due campionati, soprattutto a livello difensivo. Ad oggi non può fare il titolare, ma ha bisogno di integrarsi anche dal punto di vista culturale.”