Sergino Dest allo scoperto: “L’ho raccontato a Pulisic”, i dettagli

Christian Pulisic è stato uno dei principali protagonisti della sessione estiva di calciomercato del Milan e spunta a tal riguardo un racconto di Sergino Dest.

Il Milan ha annunciato pochi giorni fa l’arrivo in rosa del sostituto di Brahim Diaz, ovvero Christian Pulisic. Il giocatore è arrivato a titolo definitivo dal Chelsea e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento in favore dei rossoneri fino al giugno del 2028. Una sostituzione di grande livello, accolta dai tifosi e in generale dalla piazza rossonera con grande entusiasmo.

D’altronde, le prime uscite stagionali del Milan fino ad oggi hanno dimostrato che lo statunitense è in ottima forma e potrà essere davvero l’elemento in attacco capace di fare la differenza e arricchire la proposta di idee offensive della formazione di mister Pioli. Nelle prime due amichevoli, Pulisic ha realizzato tre assist e in occasione della gara contro il Lumezzane aveva già realizzato due assist, entrambi per il compagno di squadra, Tommaso Pobega.

Convincere il nordamericano Pulisic a trasferirsi in rossonero non è stato molto difficile. Innanzitutto, la voglia di mettersi in gioco l’ha portato ad allontanarsi dalla Premier League, siccome consapevole di non godere di molto spazio con i Blues, poi il progetto del Milan l’ha convinto, probabilmente anche grazie al suggerimento di uno dei suoi amici. Si tratta di Sergino Dest.

Milan, Dest dà un consiglio a Pulisic sull’avventura rossonera: le dichiarazioni

In occasione di un’intervista concessa al ‘The Athletic’, il laterale Dest ha ammesso di aver consigliato al connazionale Christian Pulisic di accettare la proposta italiana, dandogli un parere sincero alla luce di quanto vissuto nel club, nonostante non sia stato sicuramente un pilastro del Milan: “Gli ho detto i fatti, poi tutto è dipeso da lui. Ognuno fa il proprio percorso e la sua carriera. Gli ho detto che è un bel club e lo è anche la città”.

Sicuramente per Christian Pulisic è previsto un progetto che lo vede al centro del presente e del futuro dell’attacco del Milan, anche alla luce dell’investimento mentre Sergino Dest non scende in campo con la casacca rossonera dallo scorso gennaio. Perciò la società italiana ha già deciso di non riscattarlo dal Barcellona, nelle casse del quale club avrebbe dovuto versare ben 20 milioni di euro. Le due strade si sono separate, l’aspetto è stato formalizzato ma nel frattempo Dest resta un grande “sponsor” del Milan.