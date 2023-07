“Tutto il resto ha perso valore”: Milan, tifosi spiazzati da queste dichiarazioni

Fra tutte le dichiarazioni che i tifosi del Milan potevano aspettarsi, queste sono state realmente stucchevoli: il calciatore l’ha dichiarato in diretta senza remore.

Dalle parti di Milano, sponda Milan ma anche sponda Inter, il calciomercato è attivo più che mai. Le due società si sono messe all’opera fin da subito per cercare di riparare alle falle che si sono manifestate nel corso dell’ultima stagione sportiva e anche ricucire i reparti dove sono già avvenuti degli addii. Fra i tanti profili individuati per migliorare la rosa a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli, il Milan aveva individuato un gioiellino 18enne per il centrocampo, Arda Guler.

La dirigenza rossonera ne aveva parlato alla pari del Barcellona con il club proprietario, ovvero il Fenerbahce, ma da subito i turchi avevano stabilito delle condizioni molto difficili a livello economico. Ben consapevoli del valore del calciatore, fra l’altro esaltato anche dal connazionale Hakan Calhanoglu, che l’ha definito il “futuro 10 della Nazionale”, non hanno fatto sconti.

Perciò a spuntarla è stata una terza società, con meno grilli finanziari per la testa per negoziare certe condizioni. Si tratta del Real Madrid. I blancos hanno appena ufficializzato l’arrivo in squadra di Arda Guler. Il classe 2005 è stato pagato 20 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus, superando la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Inoltre, al Fenerbahce è stata garantita una percentuale sulla futura rivendita, del valore del 20%.

Milan, niente da fare: il calciatore lo afferma in conferenza stampa

Arda Guler avrà modo di crescere serenamente, perché il progetto che il Real Madrid ha per il centrocampista è lungimirante. Infatti, il giocatore ha firmato un accordo fino al 2029, sbaragliando ogni concorrenza. Presentato in conferenza stampa, Guler non ha mascherato la sua grande felicità. La stessa provata anche dalla madre, la quale presente in prima fila in sala ha finito per commuoversi. Guler ha affermato di sapere di aver ricevuto anche altre proposte in queste settimane, ma non ha mai dubitato: “Ci sono state tante offerte, ma la mia priorità è sempre stata il Real Madrid”.

“Non solo il Barcellona, diverse società hanno avanzato una proposta, ma appena è apparso il Real Madrid, il resto ha perso valore. Non ha nemmeno avuto bisogno di convincermi”, ha continuato il centrocampista turco. Poi ha confessato di aver già parlato con Carlo Ancelotti, che desidera incontrarlo di persona quanto prima. Ma resterà al Real o andrà in prestito? Anche su questo le idee, almeno del giocatore, sono chiare: “Io mi sento pronto. Escludo la possibilità di un prestito, voglio restare qui. Sono qui per questo, non voglio andare in un’altra squadra”.