Ultim’ora Milan, Chukwueze vicinissimo: quando arriva in Italia

La trattativa tra il Milan e il Villareal per Chukwueze è ormai in chiusura. Svelando quando il giocatore arriverà in Italia.

Samuel Chukwueze è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dopo una trattativa durata settimane, i rossoneri nel weekend hanno accelerato decisamente per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo giocatore offensivo.

Moncada e Furlani, forti dell’accordo trovato con il giocatore nigeriano già da tempo sulla base di un quadriennale a circa tre milioni di euro a stagione, stanno ultimando la trattativa anche con il Villareal. L’accordo tra i due club dovrebbe essere raggiunto per una cifra di circa 28 milioni di euro, bonus compresi.

Quando arriverà Chukwueze in Italia

L’intesa tra il Milan e il Villareal per Chukwueze è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i due club nella giornata di oggi definiranno gli ultimi dettagli per chiudere l’operazione controllando i vari documenti.

Il giocatore è atteso in Italia questa settimana, il giorno giusto potrebbe essere già quello di domani, per diventare un nuovo giocatore del Milan.