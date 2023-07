Visite mediche e firma: dal Real al Milan, colpo a sorpresa

L’asse Real Milan funziona ancora: dopo la fine dell’esperienza molto positiva di Brahim Diaz in rossonero, arriva un nuovo talento da Madrid.

Il Milan chiude un nuovo colpo di mercato, assicurandosi un giocatore molto promettente e al tempo stesso rinsaldando i suoi rapporti col Real Madrid, che potrebbero aprire a nuove prospettive. I rossoneri continuano infatti a battere il terreno del calcio giovanile a caccia di nuovi talenti da lanciare, e i Blancos hanno certamente necessità di far giocare i propri astri nascenti. Ecco perché questa collaborazione, dopo il caso Brahim Diaz, sembra ora destinata a proseguire con profitto.

Il trequartista originario di Malaga ha trascorso tre stagioni al Milan, con rendimento crescente, e quest’estate ha deciso di fare ritorno a Madrid per giocarsi le sue carte alla corte di Ancelotti. Una disdetta per il Milan, che però non indica affatto la fine del rapporto di mercato con il Real. Già nelle scorse settimane è circolato infatti il nome di Sergio Arribas, centrocampista classe 2001 che il Milan sta monitorando proprio come possibile erede di Brahim Diaz.

Nel frattempo, però, i rossoneri hanno ormai concluso un altro colpo dal settore giovanile del Real Madrid, meno noto ma di prospettive altrettanto interessanti. Stiamo parlando di Alex Jimenez, che secondo il giornalista Mario Cortegana di ‘The Athletic’ avrebbe già trovato l’accordo col Milan ed è pronto a sostenere le visite mediche. Il suo trasferimento presso la società milanese è quindi imminente, e su di lui sono riposte ottime speranze, soprattutto per il prossimo futuro.

Alex Jimenez, chi è il nuovo talento passato dal Real al Milan

18 anni compiuti lo scorso 8 maggio, Alex Jimenez è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, arrivando a debuttare l’anno scorso nella terza serie spagnola e nella Youth League. In Spagna è considerato uno dei prospetti più interessanti della cantera dei Blancos, e ha appena firmato un contratto fino al 2027. Il Milan se lo assicura in prestito per un anno con un’opzione di acquisto per il futuro.

Inizialmente verrà aggregato alla prima squadra di Pioli, anche se il piano per lui è di impiegarlo soprattutto nella Primavera. Alex Jimenez gioca come terzino destro, ruolo al momento coperto da Calabria e Florenzi, ma in cui un rinforzo ulteriore fa sempre comodo. Nel corso della stagione, Pioli valuterà se dargli anche spazio tra i titolari, ma vista la giovane età il ragazzo del Real Madrid sarà osservato soprattutto per il suo prossimo sviluppo.