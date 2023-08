Blitz dalla Ligue 1, può lasciare il Milan

Il Milan si appresta a salutare un proprio giocatore: si avvicina sempre più la sua cessione.

Nelle prossime ore il Milan concluderà la sua tournée negli Stati Uniti. Dopo le amichevoli perse contro il Real Madrid per 2-3 e contro la Juventus ai calci di rigore, domani notte alle ore 5:00 i rossoneri giocheranno l’ultima sfida contro il Barcellona. La tournée statunitense è stata la prima occasione per Pioli di testare alcuni dei nuovi innesti arrivati dal mercato.

Il Milan, infatti, in questo primo mese di calciomercato è stata sicuramente la squadra italiana più attiva. Dopo gli esoneri di Maldini e Massara, il compito di Moncada e Furlani è stato quello di completare il maggior numero di acquisti in poco tempo così da metterli sin da subito a disposizione di Stefano Pioli per la tournée negli Stati Uniti. Gli otto acquisti arrivati finora, sono stati innescati dall’addio di Sandro Tonali che dopo tre stagioni ha lasciato Milano per trasferirsi al Newcastle.

Dopo l’ultimo acquisto in ordine cronologico, quello di Yunus Musah, i rossoneri stanno ora lavorando per le cessioni. Da circa una settimana, Matteo Gabbia – che si è trasferito al Villareal – ha salutato Milano mentre nelle ultime ore a farlo è stato Ante Rebic che si è trasferito al Besiktas. Presto, però, potrebbero arrivare altre cessioni in casa rossonera. Oltre Messias e Origi, a salutare già il capoluogo lombardo potrebbe essere anche Charles De Ketelaere.

Le ultime sull’addio di De Ketelaere

Dopo i tanti acquisti arrivati nelle ultime settimane a Milano, c’è anche qualcuno che parte. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i nomi più caldi in uscita al momento sono quelli di De Ketelaere e Messias.

Per quanto riguarda il giocatore belga, dopo i vari innesti arrivati in questo mercato, lo spazio si è notevolmente ridotto. Nonostante la scorsa stagione del tutto anonima, su di lui sono forti gli interessi di vari club europei come l’Aston Villa e il PSV Eindhoven. Nelle ultime ore, inoltre, si è inserito anche il Marsiglia. I rossoneri, per evitare un negativo in bilancio, dovranno cederlo circa per 28 milioni di euro e l’intenzione al momento è quella di non lasciarlo partire in prestito.

Per quanto concerne l’esterno brasiliano, invece, c’è il Besiktas sulle sue tracce. Dopo aver ceduto al club turco già Rebic, il Milan starebbe puntando a cedere loro anche l’ex Crotone per una cifra che si aggiri intorno ai 5 milioni di euro.