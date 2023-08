Clamoroso De Ketelaere: spunta un’incredibile ipotesi

Il futuro di Charles De Ketelaere è incerto. Fra le varie ipotesi, ne spunta una che rappresenta una sorpresa: il Milan ragiona e presto potrebbe arrivare la risposta definitiva.

Il Milan non sa bene cosa fare. La prima stagione in rossonero di Charles De Ketelaere è stata decisamente al di sotto delle aspettative, sopratutto se si pensa ai 35 milioni di euro sborsati durante la scorsa estate per il trequartista belga. Trovargli la collocazione che lo facesse rendere al meglio non è stato semplice, per cui il giocatore ex Club Bruges ha alternato momenti di alti e bassi, sebbene non sia mai stato messo in discussione il suo talento.

Con una rivoluzione interna alla rosa rossonera, la società italiana potrebbe aver pensato di non avere così tanto tempo da investire nell’attesa che esploda il potenziale di De Ketelaere, che a questo punto potrebbe lasciare la Serie A, con grande sorpresa, prima del previsto. D’altronde le proposte interessanti non mancano.

Il 22enne belga piace innanzitutto al PSV Eindhoven, che avrebbe bussato più volte alla porta del Milan ma la richiesta di 28-30 milioni di euro per il cartellino del trequartista è stata giudicata elevata. Ecco perché gli olandesi hanno proposto un prestito con diritto di riscatto, il quale non interesserebbe molto come formula ai rossoneri, propensi a sfoltire la rosa in modo più concreto. Mentre il PSV non molla e fa presa sul club dei Paesi Bassi, spunta un’altra inattesa ipotesi che potrebbe invece trovare più facilmente i favori del Milan.

Milan, non solo il PSV: soluzione a sorpresa per De Ketelaere?

Secondo quanto riferito dai colleghi di ‘RMC Sport’, sulle tracce di Charles De Ketelaere ci sarebbe con convinzione anche il Lens. I francesi non avrebbe problemi a corrispondere la domanda economica del Milan, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La cessione doppia di Openda e Fofana ha riempito di milioni le casse del club sulle rive del Souchez e ciò apre a prospettive finora inattese, circa la sviluppo della trattativa per la cessione del belga.

Bisognerà comprendere anche l’intenzione del giocatore. Il Lens è un club con un progetto in rampa di lancio. Durante la scorsa stagione di Ligue 1, la squadra è stata una sorpresa, terminando a un solo punto in meno del PSG di Messi, che si è laureato campione di Francia. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori sviluppi.