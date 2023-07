Calciomercato Milan, De Ketelaere rifiuta l’offerta del club: la novità

L’ex Brugge è passato nel giro di un anno da essere il giocatore che doveva dare qualità al gioco del Milan a pesante esubero. Riusciranno i rossoneri a venderlo?

Andiamo indietro di un anno: il Milan è protagonista di una telenovela per l’acquisto di Charles De Ketelaere, centrocampista belga che al Brugge ha mostrato ottime potenzialità e qualità importanti. Dopo mesi di trattative, Maldini trova una quadra con il club per una cifra di 35 milioni di euro circa.

L’attesa non vale però il gioco, e soprattutto l’esborso economico del club rossonero, che si troverà in squadra un centrocampista che non riesce a trovare la sua posizione in campo, De Ketelaere passa in breve tempo da idolo dei tifosi a giocatore da scaricare, seguendo così l’esempio del tecnico milanista Stefano Pioli.

De Ketelaere rifiuta il Psv

Le brutte prestazioni del belga hanno portato il Milan a riflettere su una cessione del giocatore, anche in prestito, pur di liberarsi dell’ingaggio del centrocampista ex Brugge. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psv avrebbe contattato De Ketelaere per tastare la sua disponibilità a un trasferimento.

Questa disponibilità a quanto pare non sembra esserci: per Calciomercato.com il centrocampista belga avrebbe rifiutato la destinazione. L’occasione sarebbe stata di quelle ghiotte, dati gli ottimi rapporti tra Milan e Psv dopo l’operazione Reijnders.

I rossoneri continuano nel loro tentativo di vendere esuberi come Messias, Origi, Ballo-Toure e Adli. Anche De Ketelaere rientra tra questi, ma se torniamo indietro di un anno, nessun tifoso milanista avrebbe previsto mai questo scenario.