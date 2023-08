Dal Milan all’Olanda: è fatta col PSV

Il Milan sta concludendo l’affare in uscita. Per il calciatore non c’è spazio in rossonero, per cui lascerà l’Italia e si trasferirà in Olanda, sebbene anche la Fiorentina avesse mostrato interesse.

Sabato di negoziazioni in uscita per la società rossonera. Il Milan, infatti, ha annunciato la cessione a titolo temporaneo di Devis Vasquez allo Sheffield Wednesday FC. Il portiere colombiano lascerà il club italiano praticamente senza aver mai registrato nemmeno una presenza ufficiale in prima squadra, dopo essere arrivato in Serie A lo scorso gennaio. La ragione del prestito evidentemente è proprio quella di metterlo nelle condizioni di ottenere spazio. Lo stesso vale per il secondo affare che il club sta concludendo.

Come riferisce ‘SKY’, il Milan ha preso la decisione di fare un definitivo passo indietro per Aster Vranckx, che potrà così accordarsi tramite il Wolfsburg con un’altra società. Il calciatore belga, centrocampista di appena 20 anni, è passato per il gruppo rossonero durante la scorsa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro. Tuttavia, dopo le dovute valutazioni, la società italiana ha deciso di rimandarlo al club di appartenenza in Germania, affinché potesse adottare la soluzione migliore.

Il nazionale belga dovrebbe così prendere un volo per l’Olanda, poiché l’attende il PSV Eindhoven. La squadra sarebbe intenzionata a contare fin da subito con la massima disponibilità di Vranckx, per cui il trasferimento dovrebbe avvenire a titolo definitivo, secondo la somma che era già stata pattuita col Milan.

Il Milan lo molla e il calciatore si trasferisce in Olanda: l’affare è in chiusura

Con il Milan Vranckx è stato apprezzato pochissimo, perché con le sue apparizioni non ha convinto mister Stefano Pioli di poter essere effettivamente funzionale al progetto dei rossoneri e non è andato oltre le 10 presenze, di cui 9 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Prima che s’imbarchi per Eindhoven, c’è ancora una ridotta opportunità di continuare a vederlo in Italia, poiché il centrocampista è seguito dalla Fiorentina.

La formazione di Vincenzo Italiano è alla ricerca di un nome per sostituire eventualmente Sofyan Amrabat. Tuttavia il suo passaggio al Manchester United sta andando a rilento e Vranckx non vuole perdere l’occasione del PSV. Ormai pare che la decisione del calciatore e del suo entourage sia stata presa, anche perché non c’è certezza che la Fiorentina sia disposta a sborsare oltre 10 milioni e farlo a titolo definitivo. Non c’è Serie A per ora nel futuro del belga.