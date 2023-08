UFFICIALE – Musah è un nuovo giocatore del Milan: le cifre e i dettagli

E’ arrivata anche l’ufficialità per il calciatore, il neo rossonero dopo una trattativa abbastanza lunga è riuscito finalmente a coronare il suo sogno di vestire la maglia del Milan

Yunuf Musah è ufficialmente un calciatore del Milan. Dopo una trattativa lunga e a tratti complessa, l’oramai ex Valencia ha firmato il contratto con i rossoneri ed è stato ufficializzato su tutti i canali social del club rossonero. Musah è in città da stamattina ed ha avuto una giornata molto movimentata tra le visite mediche e i vari impegni con la società.

Il calciatore va riempire un centrocampo già abbondante affiancando Loftus Cheek e Rejinders, diventando così (almeno per ora) il primo ricambio dei due. Sarà poi il corso della stagione a dirci se il calciatore riuscirà a soffiare il posto da titolare o meno.

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Yunus Musah. Il centrocampista statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a New York il 29 novembre 2002, Yunus cresce nel Settore Giovanile dell’Arsenal prima di trasferirsi, nel 2019, al Valencia. Con gli spagnoli gioca per una stagione nella Squadra Riserve prima di essere promosso in Prima Squadra, con cui debutta nel settembre 2020, totalizzando 108 presenze e 5 gol. Vanta 27 presenze con la Nazionale degli USA, con cui ha vinto 2 CONCACAF Nations League.

Yunus Musah vestirà la maglia numero 80.