Era vicinissimo al Milan: adesso può andare alla Roma

La Roma ha impennato per l’attaccante, che è stato seguito negli scorsi mesi anche dal Milan: l’affare potrebbe andare in porto prima del previsto.

Il Milan è fra le società più attive in questa sessione estiva di calciomercato. Fra acquisti e cessioni, il club rossonero si è dimostrato estremamente reattivo, nonostante lo scetticismo iniziale dovuto al congedo della coppia di mercato operativa fino all’ultima stagione, ovvero quella formata da Paolo Maldini e Frederic Massara. Nessun contraccolpo, almeno in quanto alla capacità di concludere le negoziazioni principali. Ma in alcuni casi ci sono piste sfumate proprio a causa del cambio dirigenziale.

Un esempio di ciò lo rappresenta Marko Arnautovic, centravanti austriaco del Bologna. Il calciatore classe ’89 aveva avuto contatti con il congiunto milanese, durante l’epoca Maldini-Massara, per stessa ammissione del Ds Giovanni Sartori. Fino a giugno la pista era molto spianata e percorribile, proprio in virtù dei colloqui fitti fra le parti. Il nuovo asset dirigenziale ha invece accantonato l’idea, virando su altri obiettivi, nonostante Arnautovic avrebbe colto al volo l’opportunità di simile salto di qualità.

Da quel momento, il futuro dell’attaccante non è mai più stato messo in discussione. Il Bologna con serenità ha iniziato la preparazione estiva per la nuova annata di Serie A, forte dei due anni di contratto (fino al giugno 2025, ndr) che legano l’austriaco alla squadra rossoblu. Tuttavia, a smuovere le acque è subentrata prepotentemente la Roma, che avrebbe in mente un piano per l’attacco che coinvolge proprio il calciatore del Bologna.

Il Milan ci ha provato, la Roma può riuscirci: il piano per l’attaccante

Secondo quanto riferisce ‘Il Messaggero’, Marko Arnautovic piacerebbe molto a José Mourinho, che insieme ai vertici della Roma cerca soluzioni a causa del grave infortunio al ginocchio, dal quale lentamente si recupererà Tammy Abraham. Ci sarà bisogno di un giocatore capace di farne le veci. Tuttavia anche disposto a non disdegnare la panchina, quando l’inglese tornerà a disposizione e dovranno quantomeno alternarsi. Pare che lo Special One stia spingendo per il suo pallino, che sarebbe l’attaccante austriaco, il quale lo immagina in coppia con Marcos Leonardo, il brasiliano del Santos per il quale i giallorossi sono in trattativa.

Dopo il tira e molla con il Milan, il Bologna avrebbe posto un veto sulla cessione di Arnautovic, per cui non sarà facile convincere la dirigenza a cambiare idea. Già è stata scartata l’ipotesi di uno scambio, anche perché la pedina sarebbe stata Andrea Belotti, ma anche lui gode della stima di José Mourinho, che non ne vuole la cessione. Non sarà facile negoziare, anche perché è da escludere la formula del prestito, che non entusiasma i rossoblu. La Roma non molla e prova a fare pressione anche sulla volontà del calciatore stesso.