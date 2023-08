Ultim’ora Milan, accordo raggiunto per la cessione di De Ketelaere: cosa manca per il sì

I Rossoneri sono sempre più vicini a salutare il trequartista belga. Accordo raggiunto per il suo trasferimento in Italia.

L’avventura di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan potrebbe clamorosamente concludersi dopo appena una stagione. Sbarcato un anno fa a Milanello per ben 35 milioni di euro dal Club Brugge, il classe 2001 non è mai riuscito a convincere tecnico e tifosi ed ora il suo addio sembra davvero essere imminente.

In giornata era stato reso noto l’interesse dell’Atalanta, ma adesso sembra che si sia già passati allo step successivo. La Dea avrebbe infatti scavalcato tutte le avversarie nella corsa al giovane trequartista ed ora rappresenterebbe la meta più probabile per l’ex Brugge.

De Ketelaere ai saluti: intesa tra Milan e Atalanta

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Diavolo avrebbe addirittura raggiunto l’accordo con i bergamaschi. Il numero 90 rossonero sarebbe davvero vicino all’Atalanta di Gianpiero Gasperini, nelle ultime ore la trattativa sarebbe decollata e i due club avrebbero raggiunto l’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, senza controriscatto.

Secondo il noto giornalista sportivo, per la definitiva fumata bianca mancherebbe solo il sì del giocatore. All’entourage del belga sarebbero arrivate numerose proposte (anche da alcuni club spagnoli) ed ora starà a lui se sposare la causa bergamasca. Senza dubbio un’eventuale avventura alla corte di Gasperini rappresenterebbe una grande occasione per riscattarsi e per dimostrare che i 35 milioni di euro spesi dal Milan non sono stati totalmente una follia.

L’avventura rossonera di De Ketelaere: tante aspettative e nessun gol

L’arrivo nella Milano rossonera di Charles De Ketelaere è stato senza dubbio il grande colpo della scorsa estate dei Rossoneri. Dopo una trattativa estenuante, durata più di un mese, il belga passa dal Club Brugge al Milan per 35 milioni di euro, venendo subito etichettato come un futuro crack del calcio mondiale. Le aspettative sono davvero tante, probabilmente troppe per un ragazzo di appena 21 anni.

Inizia la sua avventura rossonera nell’amichevole estiva con la Pergolettese, club lombardo di Serie C contro cui l’ex Brugge segna una tripletta. La Serie A è però un’altra cosa e qui il belga si limita a mostrare solo qualche sprazzo del suo elevato potenziale, come l’assist a Rafa Leao nella gara contro il Bologna che rappresenta il debutto da titolare con la maglia del Diavolo. La stagione termina con zero reti all’attivo e tanta delusione.