“Il migliore in serie A”: Milan, Pioli può finalmente esultare

Parole al miele di una leggenda del nostro calcio per un giocatore del Milan: per lui è il migliore in Serie A. Scopriamo di chi si tratta.

La stagione del Milan è iniziata nel migliore dei modi: due vittorie in due partite. La prima contro il Bologna per 0-2, mentre la seconda a San Siro contro il Torino per 4-1. Stefano Pioli, nonostante il tanto scetticismo dopo la tumultuosa passata stagione, è stato in grado di amalgamare sin da subito insieme i nuovi acquisti e i giocatori già presenti in rosa.

Tra quelli che hanno impressionato maggiormente nelle prime due giornate rientrano sicuramente Tijjani Reijnders, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Il primo, arrivato dall’AZ Alkmaar, si è dimostrato sin da subito un leader a centrocampo e a sottolinearlo è stato anche il suo tecnico. Per quanto riguarda l’ex Borussia Dortmund, si sta dimostrando un valore aggiunto in questo Milan e a testimoniarlo sono i due gol arrivati nelle prime due giornate in rossonero.

Per quanto concerne l’ex centrocampista del Chelsea, invece, aveva cominciato in sordina a Bologna mentre non gli sono tremate le gambe nel match di San Siro in cui ha confezionato anche un assist a Pulisic. Ad evidenziare quanto di buono fatto vedere dal centrocampista classe 1996, è stato anche Gianfranco Zola.

Le parole di Gianfranco Zola su Loftus-Cheek

Di seguito le parole al miele nei confronti di Loftus-Cheek rilasciate durante Supertele a DAZN da Gianfranco Zola nella serata di ieri.

“Loftus-Cheek è un giocatore estremamente forte e che secondo me non è mai stato considerato per il valore che realmente ha. Un centrocampista che può giocare in diverse posizioni: da esterno, da mezzala e anche da mezza punta. Ha delle qualità tecniche e fisiche impressionanti. Per me può diventare il giocatore del campionato perché io credo che abbia delle qualità notevoli”.

L’ex giocatore, tra le altre di Napoli, Parma e Chelsea ha avuto l’opportunità di vedere il centrocampista inglese all’opera dal vivo proprio quando era nello staff di Sarri ai Blues.

“Quando io e Sarri eravamo al Chelsea, Loftus-Cheek probabilmente è il giocatore che ci ha fatto cambiare marcia perché è un giocatore che ha talmente tanta fisicità e qualità che era quello che ci ha veramente fatto fare il passo in avanti. Spaccava le partite. A centrocampo era capace di ricevere palla, saltare l’uomo in velocità e andare a creare la superiorità in avanti”.

Queste le parole di Zola sul nuovo centrocampista del Milan che potrebbe rivelarsi una delle sorprese di questa stagione.