Il Milan ce l’ha fatta: vinta la concorrenza, preso un super talento

Il Milan ha battuto la concorrenza della società lusitana ed è riuscita a strappare il sì al calciatore: l’affare potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.

Non sarebbe una comune sessione di calciomercato, se non ci fossero momenti in cui la tensione si taglia a fette per contrattempi e dettagli che rischiano di far saltare trattative già grosso modo definite. È accaduto a ridosso del primo fine settimana di agosto al Milan, la cui dirigenza finora è stata praticamente impeccabile, nonostante lo scetticismo iniziale per il congedo della coppia Maldini-Massara, la quale aveva tessuto le trame di acquisti e cessioni nelle ultime stagioni.

La situazione inconveniente si è verificata riguardo il tesseramento del giovane Mateusz Skoczyla, attaccante polacco classe 2006, che la società ha scelto come rinforzo offensivo per la Primavera del Milan. Le ultime notizie giunte circa l’affare con lo Zaglebie Lubin, squadra di appartenenza del calciatore, rivelavano di un accordo definito. D’altronde, col club di casa Skoczyla non aveva nemmeno esordito in prima squadra: è stato impegnato fino a questo momento soltanto nella seconda serie e con la Nazionale di categoria.

Il giovane calciatore è anche arrivato in Italia, precisamente a Milano, dove ha svolto le visite mediche di rito coi rossoneri, poi il trasferimento ha subito uno stallo inatteso, col classe 2006 che ha preso tempo per formalizzare il suo arrivo al Milan. Per quale motivo? C’entra lo Sporting Lisbona, come raccontato dal portale polacco, ‘Meczyki’.

Milan, lo Sporting Lisbona irrompe sul giocatore e inibisce l’affare: la situazione

Quando i lusitani hanno contattato l’entourage del calciatore per manifestare il loro interesse nel negoziare per l’attaccante, Mateusz Skoczylas avrebbe preso tempo con la complicità dei suoi agenti e nonostante gli esami medici già effettuati prima di decidere se il Milan fosse effettivamente la miglior opzione. Così i rossoneri sono rimasti in attesa di una decisione così come lo Zaglebie Lubin.

Tuttavia, anche la famiglia dell’attaccante ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta, e alla fine Skoczylas ha deciso di tenere fede al progetto sposato e alla parola affidata al Milan, accettando di vestire i colori rossoneri. L’azienda italiana verserà nelle casse del club polacco circa un milione di euro con bonus compresi, stabilendo anche una percentuale in favore dello Zaglebie Lubin in caso di futura rivendita del giocatore. Si attende l’annuncio del Milan.