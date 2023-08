Kvaratskhelia-Leao, la rivelazione mesi dopo: “Mi ha reso felice”

Khvicha Kvaratskhelia racconta del suo rapporto con il rivale in campo, ovvero l’attaccante del Milan, Rafael Leao: un retroscena è da vero fair-play.

Fra i duelli più appassionanti che offre la Serie A c’è indubbiamente quello tra due calciatori dal talento sopraffino e la classe cristallina come Khvicha Kvaratskhelia e Rafael Leao. I due si sono affrontati in campo numerose volte nel corso dell’ultima stagione sportiva, poiché Napoli e Milan sono state avversarie anche ai quarti di finale di Champions League, in occasione dei quali i rossoneri sono riusciti ad avere la meglio.

I due esterni d’attacco lì in alto a sinistra si confrontano fra dribbling, gol e leadership. È difficile essere parziali e tendere da una parte o dall’altra, sebbene il percorso professionale sia stato ad oggi abbastanza diverso. Per il georgiano la prossima sarà appena la seconda annata in Serie A e in Europa, mentre Leao è già più navigato: dopo essersi formato nello Sporting Lisbona, è stato in Francia al Lille per poi approdare al Milan nel 2019 e ormai per i rossoneri è un simbolo indiscutibile.

Ciò che ha affascinato dei due calciatori non è soltanto il talento ma anche il rapporto che i due sono riusciti a coltivare di reciproca stima e affetto, nonché ammirazione. Non soltanto una sensazione che si percepisce dall’esterno, ma anche una conferma arrivata proprio dall’attaccante napoletano.

Napoli-Milan: Kvaratskhelia e Leao, rapporto stupendo: un retroscena

In occasione di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante georgiano ha risposto così a domanda diretta sul collega rossonero: “Mi piacciono molto la sua semplicità e anche la sua umiltà. Sul campo è un vero campione e fuori non è da me, lo rispetto tanto”. Proprio a tal riguardo Kvaratskhelia ricorda un episodio al termine della sconfitta del Napoli contro la squadra di mister Pioli. I due si sono scambiati la maglia nella circostanza con l’attaccante portoghese che si è avvicinato per chiedergliela e in qualche modo mostrando grande stima nei riguardi dell’azzurro.

“Mi ha resto felice”, ha confessato il giocatore del Napoli al quotidiano. Kvaratskhelia è rimasto molto colpito dalla gentilezza del collega dopo il match di campionato e infatti ha risposto allo stesso modo: “Gli ho augurato il meglio, perché lo merita davvero”. Rafa Leao nella circostanza non si limitò soltanto alla maglia e a parole in privato, bensì anche pubblicamente si spese per il collega del Napoli, definendolo un vero “crack”.