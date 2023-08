La Juve chiude l’affare: è fatta, niente da fare per il Milan

La Juventus sembra essere riuscita nell’intento di soffiare il calciatore al Milan: la società bianconera potrebbe chiudere con successo la trattativa nel giro di pochissimo tempo.

La partita pare possa concludersi per 1-0 in favore dei Cristiano Giuntoli, che negli ultimi giorni – da quando è direttore sportivo della Juventus – si è fronteggiato con l’asse Furlani-Moncada-D’Ottavio del club rossonero e ha avuto la meglio. Milan e Juventus, infatti, hanno condiviso l’interesse per un difensore classe 2003 che milita in Spagna, ma la soluzione proposta dal congiunto torinese pare aver riscosso maggiore entusiasmo, sia da parte del giocatore che del club di appartenenza.

Si tratta di giovane uruguaiano, Facundo Gonzalez, il quale è stato prelevato di recente dal Valencia ed è ormai pronto a debuttare “fra i grandi” della prima squadra, la quale pare che non sarà quella degli spagnoli. A lanciare l’indiscrezione circa l’arrivo al Milan era stato ‘Tribuna Deportiva’, noto programma radiofonico di Valencia. Il nome del uruguaiano in Italia non era comunque nuovo, siccome piace da tempo anche a Sampdoria, Genoa e Monza.

Le ottime prestazioni di Gonzalez con la seconda squadra spagnola avevano convinto e ancor di più lo hanno fatto le performance da protagonista durante il Sudamericano Sub-20, andato di scena lo scorso gennaio-febbraio 2023. Durante i Mondiali di categoria di alcune settimane fa, il difensore si è conquistato anche il titolo di migliore nella competizione nel suo ruolo. Un ulteriore riconoscimento che ha favorito la sua consacrazione come gioiellino da non farsi scappare.

La Juventus ha la meglio sul Milan: il difensore finisce in bianconero, le ultime

Nonostante il Milan si sia avvicinato con convinzione nei giorni scorsi al difensore, alla fine l’ha spuntata la proposta che Cristiano Giuntoli ha presentato a nome della Juventus. Il club ha proposto 3-4 milioni di euro al Valencia compresi i bonus, ma è stata aggiunta una percentuale in favore della società di Liga, in caso di futura rivendita. Il prezzo quindi lieviterà, se la scommessa sarà stata vincente da parte di tutti i coinvolti. Secondo quanto riferito da ‘SKY Sport’, così è arrivato il sì.

Nei prossimi giorni sarebbero già attese le visite mediche con la Juventus per poi aggregarsi al gruppo bianconero, ma potrebbe non essersi concluso così il viaggio di Facundo Gonzalez. Il difensore sudamericano, infatti, potrebbe essere girato in prestito, proprio in Serie A, a una delle società che avevano manifestato interesse al Valencia. Le quote vedono in vantaggio la Salernitana. Gonzalez ha dalla sua non soltanto il grande talento, ma anche aspetti che favoriscono le negoziazioni, come ad esempio lo status di comunitario, siccome posizione la cittadinanza sia spagnola che italiana per le origini del bisnonno (era di Cuneo, ndr). La trafila è appena iniziata.