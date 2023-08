Incontro con gli agenti, il Milan vuole chiudere: pronto l’affondo

Il Milan continua a lavorare per il mercato in entrata, il prossimo colpo potrebbe essere un attaccante. Già incontrati gli agenti.

Il Milan è la squadra del nostro campionato che senz’ombra di dubbio sta dominando questa sessione di calciomercato estiva. Dopo ben otto acquisti, Moncada e Furlani stanno continuando a lavorare per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

L’obiettivo delle ultime ore è l’acquisto di un nuovo attaccante e uno dei nomi più chiacchierati è quello di Alejo Veliz. L’attaccante del Rosario Central, però, non è l’unico centravanti argentino messo nel mirino dai rossoneri che nelle ultime ore hanno aggiunto alla propria lista anche Lucas Beltran.

Le ultime su Alejo Veliz e Lucas Beltran

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ha puntato i radar in Sud America – precisamente in Argentina – per l’acquisto di un nuovo attaccante.

Il nome più chiacchierato negli ultimi giorni è quello di Alejo Veliz. La dirigenza rossonera ha incontrato gli agenti del giocatore, ma ancora non è stata presentata un’offerta al club di appartenenza sebbene esista una clausola da 15 milioni di euro per liberare l’attaccante argentino.

Lucas Beltran, invece, è il nome nuovo sulla lista dei dirigenti del Diavolo. Il Milan è interessato all’attaccante del River Plate che è seguito, però, anche da Roma e Fiorentina.