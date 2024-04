Milan-Cagliari, ora è ufficiale: data e orario della partita

La Lega Serie A ha reso noti gli orari del trentaseiesimo turno di Serie A: ecco quando andrà in scena il match tra Milan e Cagliari.

Dopo aver raggiunto matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si prepara a queste ultime quattro giornate. Dopo il pareggio maturato nel match dell’Allianz Stadium contro la Juventus grazie alle super prestazioni di Malik Thiaw e Marco Sportiello, la squadra di Stefano Pioli prepara la trasferta di Genoa per cercare di chiudere al meglio questa stagione.

Al termine della stagione ci sarà la separazione dal tecnico parmigiano, con la dirigenza rossonera che continua a lavorare per trovare il nome giusto per il ruolo di guida tecnica della squadra. Anche molti calciatori saluteranno, come hanno già reso noto Olivier Giroud e Simon Kjaer. Intanto, la Lega Serie A ha reso note date e orari del trentaseiesimo turno di Serie A, con il Milan che ospiterà il Cagliari di Claudio Ranieri.

Milan, data e orario del match contro il Cagliari

In attesa di scoprire i risultati della trentacinquesima giornata di Serie A, la Lega Serie A ha reso noti le date e gli orari della trentaseiesima giornata del massimo campionato, dove il Milan ospiterà a San Siro il Cagliari di Claudio Ranieri, impegnato nella lotta salvezza.

Il match contro la squadra sarda andrà in scena sabato 11 maggio alle ore 20.45.