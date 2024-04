Ultim’ora Milan, guai per Pioli: c’è lesione per due titolarissimi

Altri guai per il Milan. Stefano Pioli perderà sue titolari per infortunio: entrambi hanno subito una lesione muscolare.

Il finale di stagione del Milan è iniziato nel peggiore dei modi e sta continuando su quella falsa riga. Prima l’eliminazione dall’Europa League, poi la sconfitta nel derby Scudetto. Dopodiché il Diavolo ha centrato un punto importante a Torino, ma a caro prezzo, considerando infortuni e squalifiche varie. In particolare preoccupano le condizioni di Maignan e Loftus-Cheek.

Milan, lesione per Maignan e Loftus-Cheek

La partita contro la Juventus è servita al Milan per tenere i bianconeri lontani dal secondo posto, nonostante la prestazione di sofferenza pura. Nonostante il punto guadagnato allo Stadium, la sfida non ha portato buone notizie per Pioli. Infatti l’allenatore rossonero ha perso per infortunio Mike Maignan e Ruben Loftus-Cheek.

Inoltre nella mattinata i due giocatori si sono sottoposti ad esami strumentali, esami che hanno evidenziato una lesione muscolare per entrambi. In particolare il portiere francese ha subito una lesione di basso grado dell’adduttore destro, mentre il centrocampista inglese ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Di conseguenza ci si attende uno stop di 15-20 giorni circa per entrambi i giocatori, che quindi salteranno la prossima partita contro il Genoa. Inoltre è altamente probabili che Maignan e Loftus-Cheek siano out anche contro il Cagliari, puntando la sfida contro il Torino come possibile giornata del rientro in campo.