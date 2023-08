Pellegrino in conferenza: “Sono qui per imparare”, poi l’elogio a Maldini

Le parole in conferenza stampa di Marco Pellegrino, nuovo acquisto del Milan arrivato dal Platense.

Marco Pellegrino è il nono acquisto arrivato in questa sessione estiva di mercato al Milan. Il difensore argentino arriva dal Platense per 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Le parole di Pellegrino in conferenza stampa

Di seguito le parole di Marco Pellegrino nella conferenza stampa di presentazione.

Sono arrivato da poco tempo, il gruppo mi sta aiutando molto dal punto di vista tecnico. Pioli mi sta aiutando molto dal punto di vista tattico e tecnico.

Su come sta vivendo gli ultimi giorni

Quando inizi a giocare a calcio diventano tanti i sogni in testa. Giocavo col Platense fino a pochi giorni fa ed era già un sogno, adesso sono qua ed è andato tutto benissimo, è stato tutto molto veloce.

Sulla storia del Milan

Il Milan è una delle squadre più forti e importanti al mondo. Sergio Ramos e Maldini sono stati i miei idoli.

Sull’arrivo a Milano

Ho trovato una qualità altissima qui. Sono molto veloce sulle marcature, è una delle mie caratteristiche tecniche.

Tennis e calcio

Da piccolo ho giocato sia a tennis sia a calcio. Da 14 anni gioco a calcio. Il tennis è diverso perché giochiamo singolarmente e non in gruppo, ma mi ha dato sicuramente una grandissima mano sulla personalità.

Martin Palermo

Ha avuto sempre fiducia in me, mi ha fatto debuttare. Ho parlato con lui e mi ha detto che devo imparare guardando molte partite.

Dove può giocare

Ho ricoperto tantissimi ruoli, anche il terzino sinistro. Preferisco però giocare da difensore centrale mancino.

Sul paragone con Samuel

Samuel è stato un grandissimo calciatore, ho delle somiglianze e mi piacerebbe seguire il suo cammino.

Su Retegui

Conosco Mateo, non ho potuto ancora affrontarlo. Io sono qui e devo cercare di fare il meglio per il Milan.

Sul futuro

Voglio imparare molto stando qui e crescere. Per essere soddisfatto dovrò giocare e solo così imparerò a cresce anche grazie ai consigli. Devo aumentare i minuti di gioco.

Sugli allenamenti

Mi sono allenato da centrale di difesa in questi giorni. In questo momento vorrei giocare da difensore mancino, so di essere l’unico con queste caratteristiche.

Sui compagni di reparto

Ho già parlato con loro anche se non così tanto come avrei voluto. Voglio imparare tutto da loro per crescere.

Sui sudamericani al Milan