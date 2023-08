Lo prende il Liverpool: lo voleva anche il Milan

Il Milan ha esplorato a lungo la possibilità, ma alla fine il calciatore finirà nello spogliatoio del Liverpool: la notizia è da poco giunta.

Durante l’estate una delle priorità del Milan ha riguardato una rivisitazione del centrocampo, soprattutto alla luce della partenza di Sandro Tonali, un riferimento assoluto per la mediana rossonera. Con Ismael Bennacer a sua volta fermo ai box per l’infortunio ancora da smaltire, i nuovi punti cardine sono Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. Di ricambi e alternative però ne servono sempre e una di queste il Milan l’aveva individuata in Olanda.

Si tratta del mediano del Feyenoord, Mats Wieffer, il 23enne già facente parte del giro della Nazionale maggiore. Tuttavia, prima ancora che i due club cominciassero a negoziare la possibilità di un trasferimento, il giocatore prese la sua ferma posizione. In occasione di un’intervista di alcune settimane fa a ‘Radio Rijnmond’, Wieffer aveva espresso l’intenzione restare al Feyenoord almeno per un altro anno.

Precisamente aveva dichiarato: “Per me è la cosa migliore, poi vedremo che accadrà. È molto bello sentire che club come il Milan sono interessati a me, significa che sto facendo bene. Un po’ solletica l’ego, ma qui mi trovo veramente bene”. Niente da fare allora né per i rossoneri né per la Lazio, che a sua volta si era mostrata interessata al giovane olandese.

Piaceva al Milan, ma finirà al Liverpool: la svolta inattesa

La convinzione di Wieffer sembra essere radicalmente cambiata quando alla porta del Feyenoord ha bussato il Liverpool. Secondo le informazioni riferite da ‘Liverpool Echo’, la società del Reds si sarebbe messa in contatto con l’entourage del mediano e con la società di appartenenza per portare avanti la trattativa. In base ai più esperti, la possibilità era nell’aria da tempo e perciò l’olandese avrebbe subito affermato di non voler andare al Milan oppure alla Lazio.

La prossima settimana, ovvero l’ultima del calciomercato estivo, sarebbe quella per definire l’affare. La propensione difensiva di Mats Wieffer sarebbe quanto di più utile al Liverpool di Jurgen Klopp per completare le caratteristiche che mancano al centrocampo dei Reds. All’occorrenza il giocatore del Feyenoord potrebbe anche essere schierato nel ruolo di difensore centrale e ciò sarebbe una grande manna per gli inglesi. La valutazione dovrebbe essere ancora contenuta: si vocifera di circa 15 milioni di euro richiesti dal Feyenoord. Il Liverpool tenterà subito l’affondo, per averlo a disposizione durante questa impegnativa stagione.