Lo vogliono tutti: anche il Milan in corsa

Il Milan è in corsa per uno dei giocatori più interessanti della Serie A, che però piace a tante squadre, anche all’estero. Il punto sulla trattativa.

Il Milan va a caccia del suo nono acquisto stagionale, e ha deciso stavolta di andare a pescare in Serie A. Dopo Sportiello dall’Atalanta e Luka Romero dalla Lazio, entrambi arrivati a parametro zero., il club rossonero punta a chiudere per un altro giocatore del massimo campionato italiano. Un rinforzo che potrebbe completare il rinnovamento dei reparti della rosa di Pioli, ponendo nuovamente la squadra come una sicura contendente per i principali trofei della prossima stagione.

La scelta ruota attorno a un nuovo centrocampista in grado di dare equilibrio a un settore del campo molto importante, ma che in questi anni si è progressivamente indebolito. Prima la partenza di Calhanoglu, poi quella di Kessie, e infine questa estate quella di Tonali hanno costretto la dirigenza milanista a mettere mano al mercato per rinforzare la squadra. Con i soldi ottenuti dal Newcastle per l’ex Brescia sono già stati aggiunti alla rosa vari elementi importanti, ma non è finita qui.

Loftus Cheek, Reijnders e Musah non saranno gli unici centrali della linea mediana su cui Pioli potrà fare affidamento nel corso del nuovo anno. Infatti, con Bennacer out fino a novembre, gli unici altri nomi a disposizione sono Krunic e Pobega, motivo per cui un altro acquisto in questo ruolo è ritenuto necessario. Un nome molto interessante è già stato individuato in Serie A, ma per acquistarlo il Milan dovrà riuscire a vincere la concorrenza di diverse squadre straniere.

Il Milan sfida le big all’estero: un nuovo centrocampista in arrivo dalla Serie A

Fenerbahçe, Siviglia e anche Fiorentina hanno già messo gli occhi sull’obiettivo seguito dal Milan, come scrive la ‘Gazzetta dello Sport’. Si tratta di Nico Dominguez del Bologna, 25enne centrocampista argentino con passaporto italiano, arrivato nel nostro paese a gennaio 2020 per 8,5 milioni di euro. Un giocatore che si è subito affermato come un elemento decisivo per la mediana del Bologna, e che si è consacrato in particolare l’anno scorso agli ordini di Thiago Motta.

Dominguez è un centrale di centrocampo che eccelle per qualità dei suoi passaggi, e che potrebbe rivelarsi un importante rincalzo di lusso in una squadra come il Milan. Vincitore della Copa America 2021 con l’Argentina, con il Bologna ha giocato 109 partite in tre stagioni e mezza, segnando 5 gol e servendo 6 assist. La concorrenza per lui, come detto, è alta, ma i rossoneri possono partire dal vantaggio di poter garantire maggiori trofei e la vetrina della Champions League.