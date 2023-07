Sandro Tonali debutta con il Newcastle: il primo tocco è già vincente (VIDEO)

Sandro Tonali è partito a sorpresa, lasciando il Milan che ha guadagnato però dalla sua cessione un’importante somma: il Newcastle si gode già i suoi tocchi.

La cessione di Sandro Tonali, per i tifosi rossoneri, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il Milan non aveva messo in conto di privarsi di lui, ma poi la forza economica del Newcastle ha avuto la meglio. Rinunciare a una somma cospicua, come quella offerta per l’ormai ex rossonero, sarebbe stato davvero tanto difficile. Il centrocampista ha perciò anche debuttato con la sua nuova squadra e il primo tocco è stato già vincente.

Sandro Tonali, dopo aver spiccato il volo al Milan ed essersi messo in mostra anche e soprattutto a livello internazionale, è passato in Premier League. Il Newcastle l’ha voluto fortemente e ha pagato il suo cartellino al Milan circa 80 milioni di euro. Una cifra di cui un club italiano, di questi tempi, difficilmente può privarsi.

Il centrocampista italiano, classe 2000, ha debuttato quindi con il Newcastle e i tifosi sono già impazziti per lui. La sua dinamicità e la sua capacità di attaccare la profondità sono risultate già vincenti. Il video lo testimonia e, specialmente tramite social, è apparso subito evidente l’entusiasmo della piazza.

Tonali vincente già al debutto: ecco il video che sta facendo impazzire i tifosi del Newcastle

Sandro Tonali non solo ha giocato da titolare nel giorno del suo debutto come nuovo giocatore del Newcastle, ma ha servito anche il passaggio vincente per il gol segnato dal suo nuovo compagno di squadra. Il club ha giocato e vinto contro i Rangers in amichevole nella giornata di ieri e il giocatore italiano è risultato subito decisivo. La prima rete, del complessivo 1-2 finale, è arrivata grazie a un suo assist.

I tifosi del Newcastle sono letteralmente impazziti e hanno intonato un coro per lui, pieno zeppo di stereotipi sugli italiani e sulla cultura italiana. Ma anche carico di entusiasmo. “Sandro Tonali, Sandro Tonali! Beve Moretti, mangia spaghetti, odia il Sunderland!”. Insomma, l’avventura dell’ex rossonero non poteva iniziare in modo migliore.