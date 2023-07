Vuole restare al Milan, ma i rossoneri fissano il prezzo: svelate le cifre

Il Milan nelle ultime settimane ha messo a segno degli ottimi colpi di mercato, ma ora alla società resta da decidere il futuro di alcuni giocatori già in rosa.

Molti giocatori a rischio cessione desidererebbero una seconda chance in rossonero, complici le difficoltà di ambientamento al campionato italiano, e la società starebbe proprio prendendo delle decisioni in merito.

Tra i nomi in cerca di riconferma per la prossima stagione si possono inserire sicuramente Divock Origi, Ante Rebic e Yacine Adli; i loro destini ora sono nelle mani della dirigenza rossonera, che oltre a questi nomi, avrà un altro grande punto interrogativo per la prossima stagione.

Il destino di De Ketelaere

È proprio Charles De Ketelaere il dubbio più difficile da sciogliere per i dirigenti del Milan; il giocatore infatti desidererebbe rimanere a Milano, per provare a dimostrare il suo valore alla società che gli ha dato sin da subito massima fiducia.

Secondo Tuttosport però, i rossoneri avrebbero messo sul mercato il belga classe 2001, e sarebbero disposti ad accettare una qualsiasi offerta da almeno 28 milioni di euro, per evitare minusvalenze.

Al momento qualche club, come l’Aston Villa, il Lens, il Lipsia e il PSV Eindhoven, ha effettuato i primi sondaggi per CDK, ma ancora nessuna offerta è arrivata in via Aldo Rossi.

Restano quindi da attendere nuovi sviluppi per valutare ipotetiche offerte e capire se il futuro del belga sarà o meno nel nuovo Milan di Stefano Pioli.