Lorenzo Colombo e la sua Giorgia al mare: lo scatto è bollente (FOTO)

Il Milan, nei prossimi giorni, provvederà a cedere Colombo nel mirino di tre club. La sua fidanzata, intanto, è uno spettacolo in spiaggia.

Proseguirà ancora la rivoluzione scattata nelle scorse settimane in casa Milan. A breve, infatti, il club conta di concretizzare ulteriori operazioni in uscita tese a sfoltire la fin troppo ampia rosa a disposizione di Stefano Pioli. In lista di sbarco, ad esempio, c’è Fodé Ballo-Touré promesso sposo del Werder Brema: l’affare è ai dettagli e consentirà ai rossoneri di incamerare 4 milioni. Via anche Charles De Keteleraere, ad un passo dall’Atalanta che lo prenderà in prestito oneroso (3 milioni) e diritto di riscatto fissato a 23. Imminente, inoltre, la separazione da Lorenzo Colombo.

Il 21enne ha trascorso la scorsa stagione al Lecce, fornendo un buon contributo nella cavalcata verso la salvezza (5 gol e 2 assist in 33 apparizioni complessive). Rientrato alla base, il giovane centravanti ha avuto modo di mettersi in evidenza nelle varie amichevole disputate dai rossoneri tuttavia la folta concorrenza nel ruolo lo ha spinto a chiedere la cessione. La sua volontà, infatti, è quella di continuare a giocare con regolarità: da qui la scelta di trasferirsi altrove, così da maturare ulteriore esperienza in Serie A.

In pole position risulta esserci il Cagliari, alla ricerca di un adeguato sostituto dell’infortunato Gianluca Lapadula (stop di almeno tre mesi). Alla corsa, poi, si sono iscritti pure il Frosinone ed il Genoa: i ciociari inizialmente avevano puntato Kaio Jorge ma il brasiliano vorrebbe rimanere alla corte di Massimiliano Allegri mentre i Grifoni sperano di affiancarlo a Mateo Retegui. Pioli, ritenendolo l’ideale alter-ego per caratteristiche fisiche di Oliver Giroud, vorrebbe trattenerlo ma rispetterà la decisione del classe 2002.

Milan, Lady Colombo è uno spettacolo in spiaggia

Ora resta soltanto da vedere chi riuscirà a piazzare l’affondo vincente. Per Colombo, quindi, questi sono giorni di attesa. L’attaccante, nel frattempo, continuerà ad allenarsi insieme ai compagni per farsi trovare pronto al debutto in campionato e a godersi la love-story con Giorgia Romani. I due fanno coppia fissa dallo scorso anno e sono inseparabili: a confermarlo è la recente foto scattata sulla spiaggia di Porto Cervo, che ha fatto il pieno di like e commenti.

La ragazza, oltre a studiare design, è una presenza fissa nella vita di Colombo il quale, come detto, scalpita in vista del nuovo capitolo della propria carriera. Il Milan, nel frattempo, ha iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di un suo adeguato sostituto. Due i profili vagliati: Armando Broja del Chelsea e Hugo Ekitike del Paris Saint Germain.