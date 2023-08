Milan avvisato: più di 10 milioni per il colpo

Il Milan si avvia a concludere la sessione estiva di calciomercato con gli ultimi elementi utili a completare la rosa, ma per il colpo che ha in mente servono circa 10 milioni di euro, subito.

La dirigenza rossonera è a lavoro per puntellare la squadra a disposizione di mister Stefano Pioli con gli ultimi colpi di calciomercato nei reparti ancora in affanno per completezza. In tal senso, l’apporto principale servirebbe in difesa. L’esigenza è quella di affiancare freschezza a profili come Tomori, Kalulu, Thiaw e Kjaer. Perciò l’idea è quella di un calciatore giovane con prospettiva ma che possa arrivare a costi comunque ridotti per affermarsi poi al Milan. Una vera e propria scommessa.

Perciò uno dei nomi che corrispondono all’identikit sarebbe quello di Konstantinos Koulierakis, difensore greco classe 2003 del Paok Salonicco. Dopo aver affrontato tutta la trafila con la maglia del club bianconero, ha esordito in prima squadra. Durante la scorsa stagione è riuscito a raccogliere ben 31 presenze, condite da due gol e un assist, oltre ad aver esordito anche in Nazionale.

Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro e questo al momento sembra essere il punto chiave attorno al quale ruotano, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, i discorsi fra il Milan e il PAOK. I greci, infatti, vorrebbero mantenersi fermi sulla loro richiesta, mentre i rossoneri intendono calare la domanda e farla arrivare poco sotto la cifra richiesta. Non c’è molto tempo per indugiare, serve un giovane pronto a cominciare a raccogliere l’eredità che lascerà Kjaer, per la quale andrà istruito a dovere.

Milan, per la difesa un giovane greco: le ultime di calciomercato

Pare che Koulierakis sia stato osservato a lungo dal settore scouting del Milan e che sia considerato alla stregua del profilo preferito. In occasione delle gare di Nations League contro Malta e Francia, durante le quali il greco ha avuto spazio, è stato particolarmente apprezzato e da lì sarebbe partito l’interesse della dirigenza del club di Serie A. Furlani e Moncada non mollano l’obiettivo.

Qualora il Milan non riuscisse a realizzare la trattativa, l’alternativa sarebbe Marco Pellegrino del Platense. Per l’argentino di recente si era mossa anche la Sampdoria per portarlo in prestito in Italia. Dopodiché c’è stato un momento di stasi del quale potrebbero giovare i rossoneri. La proposta ultima dei Doriani, non appena saputo dell’avanzare del Milan, è stata di 3,5 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivopiù il 20% sulla futura rivendita. Non sarà stata giudicata sufficiente, perché l’accordo non c’è. Si attendono novità.