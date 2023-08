Milan, colpo di scena sullo scudetto: l’annuncio spiazza tutti

Chi vincerà lo scudetto? Questa è una delle domande che si pongono gli appassionati della Serie A dopo le prime due giornate.

Dopo una stagione piena di alti e bassi, il Milan ha cominciato la nuova nel migliore dei modi. I rossoneri, dopo essere stati i protagonisti in questa sessione estiva di mercato, si stanno dimostrando tali anche sul terreno di gioco. Per gli uomini di Stefano Pioli sono arrivate due vittorie nelle prime due giornate di campionato.

Un inizio perfetto, e a tratti inaspettato, considerando che sono stati ben nove gli acquisti arrivati quest’estate. Oltre al Diavolo, però, ci sono anche altre due squadre che finora non hanno deluso le aspettative: il Napoli e l’Inter. Anche i Campioni d’Italia sono partiti nel migliore dei modi. Due vittorie, finora, arrivate rispettivamente contro Frosinone e Sassuolo. Risultati non affatto scontati considerando il cambio in panchina e le tante incognite legate alla conferma dei Partenopei anche in questa stagione.

In cima alla classifica, inoltre, c’è anche l’Inter che ha totalizzato sei punti nelle prime due giornate. In entrambe le partite – contro il Monza e contro il Cagliari – i nerazzurri hanno realizzato due reti e, allo stesso tempo, hanno mantenuto la porta chiusa. A fare un pronostico su come si concluderà la Serie A è stato proprio un ex allenatore dei Sardi: Fabio Liverani.

Il pronostico di Fabio Liverani sulla Serie A

Le prime due giornate di Serie A sono ormai in archivio. Milan, Napoli e Inter sono le big che finora non hanno steccato e hanno ottenuto due vittorie su due. Una delle domande più gettonate che si pongono gli appassionati del nostro campionato è: chi vincerà lo scudetto?

A questa domanda ha provato a rispondere Fabio Liverani. Tecnico che, dopo essere stato esonerato la scorsa stagione dal Cagliari, è rimasto senza panchina. Di seguito il suo pronostico rilasciato a TMW.

“Se dovessi esprimere la favorita per lo scudetto, oggi – per entusiasmo – direi Milan“.

L’ex giocatore, tra le altre della Lazio, del Palermo e della Fiorentina, ha provato a fare un pronostico anche per chi si qualificherà all’edizione 2024-25 della Champions League.

“Sicuramente Inter e Napoli, e poi una sorpresa. La Juventus, giocando una partita a settimana, è una delle prime candidate, nonostante le difficoltà della partenza. Le altre devono lavorare tanto e sperare in una stagione negativa delle prime quattro che ho citato”.

Questi i pronostici di Fabio Liverani su chi vincerà lo scudetto e su chi si qualificherà in Champions League.