Milan, la lista degli esuberi si allunga: altri tre in uscita

Il Milan, a breve, proverà a concretizzare altre tre operazioni in uscita. Pioli ha deciso: sono fuori dai piani tecnici.

Il Milan pianifica le prossime mosse di mercato. Il club conta di regalare altri rinforzi a Stefano Pioli ma prima sarà chiamata a sfoltire la fin troppo ampia rosa attuale e trovare una sistemazione alternativa agli elementi ritenuti in esubero. Ante Rebic e Junior Messias hanno già lasciato la compagnia, trasferendosi rispettivamente al Besiktas e al Genoa, ma la lista degli addii è destinata ad allungarsi nel giro di pochi giorni.

Diversi i calciatori in lista di sbarco, tra cui Fode Ballo-Touré ad un passo dal Werder Brema. Per il senegalese (impiegato appena 10 volte nell’ultimo campionato) si era fatto inizialmente avanti il Fulham ma le avance degli inglesi sono state respinte dallo stesso terzino, intenzionato a mettersi alla prova in Bundesliga. L’affare è in fase di definizione e consentirà ai rossoneri di incamerare una cifra compresa tra 4 e i 5 milioni. Probabile anche la partenza di Divock Origi, reduce da una stagione quanto mai deludente: appena 2 gol ed un assist in 36 apparizioni a fronte di numerose prove negative che hanno inevitabilmente alimento le voci relative al divorzio.

L’ex Liverpool ha rifiutato le proposte provenienti dall’Arabia Saudita e spera in una chiamata proveniente dalla Premier: sulle sue tracce c’è il West Ham che, almeno finora, non è andato oltre a dei semplici sondaggi. Ma non finirà qua perché il management coordinato da Gerry Cardinale, come confermato da ‘Il Corriere dello Sport’, intende vendere al miglior offerente altri 3 componenti dell’attuale gruppo fuori dai piani di Pioli.

Milan, altre tre cessioni in arrivo: i nomi

Uno di questi risponde al nome di Yacine Adli, fortemente voluto nel 2022 da Paolo Maldini che per strapparlo al Bordeaux ha speso 10 milioni. Il 23enne ha fatto fatica ad ambientarsi, totalizzando solo 6 presenze in Serie A: per lui hanno iniziato a muoversi l’Eintracht Francoforte e l’Ajax, che proveranno ad intensificare i contatti nell’arco delle prossime ore.

Segnato, poi, il futuro di Marko Lazetic rientrato alla base dopo la negativa esperienza vissuta in prestito all’Altach (10 apparizioni senza alcun contributo in fase offensiva). Il Milan, infine, ha intenzione di separarsi pure da Matteo Caldara che piace sia al Besiktas che al Verona. Ora resta da vedere chi si farà effettivamente avanti per l’ex Spezia. Il Milan, intanto, si appresta a voltare pagina. Pioli, dal canto suo, auspica di ricevere ulteriori innesti. Le sorprese, in casa rossonera, non sono affatto terminate.