Andrà in Bundesliga: il Milan pronto ad incassare

In fase di definizione alcune trattativa in uscita in casa Milan. Piccoli incassi che potrebbero permettere alla dirigenza di regalare un ultimo colpo a mister Stefano Pioli, che ha già visto la sua rosa ampiamente rinforzata.

Ceduti Messias e Rebic, dal reparto offensivo sta per andare via anche Charles De Ketelaere, il fantasista belga dopo una stagione a dir poco negativa avrà l’opportunità di riscattarsi in quel di Bergamo. Rinnovata la trequarti, il Milan può concentrarsi anche su altre operazioni in uscita che potrebbero aprire spiragli per qualche nuovo innesto. Nella fattispecie il ruolo caldo è quello di terzino sinistro, in cui è ancora aperta l’annosa questione del vice Theo Hernandez.

In questo senso il Diavolo è pronto a salutare ormai da tempo Ballo Touré il cui destino è ormai segnato. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il difensore avrebbe rifiutato il Bologna per preferire una destinazione estera, si tratterebbe del Werder Brema.

Ballo Touré ha deciso: futuro in Bundesliga

Il club felsineo si sarebbe fatto da parte nella trattativa, mentre la società tedesca avrebbe affondato il colpo ottenendo il sì del calciatore. L’affare però è tutt’altro che chiuso, infatti il Werder Brema dovrà trovare l’accordo con il Milan.

Il Diavolo è ovviamente disposto a far partire il calciatore, la valutazione effettuata dalla società meneghina si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Tentativo di ricavare un piccolo incasso dalla cessione di un esubero, uno degli ultimi rimasti in casa rossonera insieme a Divock Origi e pochi altri. Resterà da capire se la compagine tedesca è pronta ad accontentare le richieste del Milan o se proverà ad impostare la trattativa con altre formule: non è infatti da escludere un possibile prestito con eventuale obbligo o diritto di riscatto.

Qualora dovesse andare in porto la cessione di Ballo Touré, il Milan potrebbe concentrarsi sull’arrivo di un nuovo terzino sinistro in grado di sopperire all’eventuale mancanza di Theo Hernandez. Tra i nomi papabili c’era quello di Luca Pellegrini che sembrerebbe ormai pronto a ritornare alla Lazio, si attende solo il comunicato ufficiale. Resta ancora libero un altro romano, ossia Riccardo Calafiori che milita attualmente nel Basilea. Al momento sarebbe proprio il classe 2002 in pole position per diventare l’alternativa del treno francese. Ovviamente prima andrà in porto la cessione del senegalese e prima potrà affondare il colpo per il sostituto.