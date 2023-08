Milan, la scelta è fatta: ecco il vice Theo

Il Milan ha già scelto il calciatore che potrà fare da vice a Theo Hernandez, tuttavia potrebbe irrompere un’altra squadra di Serie A a rovinare i piani dei rossoneri.

Gli ultimi giorni di calciomercato sono piuttosto concitati per il Milan, poiché intende sistemare le situazioni rimaste in sospeso fra ingressi e uscite. In particolare modo, completare “le coppie” di giocatori per le varie zone del campo, di modo da poter garantire a ciascuno un ricambio, in vista di una stagione lunga e ricca di impegni, tanto in Serie A quanto in campo internazionale. Pur riconoscendo che il suo contributo è sempre all’altezza, anche Theo Hernandez avrà bisogno in qualche momento di ricaricare le pile, per cui il Milan lavora per un suo vice.

Con Fodé Ballo-Touré in partenza, salgono le quotazioni di Riccardo Calafiori per assurgere al ruolo di vice-Theo Hernandez. Il difensore classe 2002 è al Basilea, dopo un’esperienza alla Roma, squadra che l’ha fatto debuttare nel “calcio dei grandi” e una parentesi in prestito al Genoa. L’italiano si è trasferito in Svizzera la scorsa estate pere 1,5 milioni di euro e a fronte di un corrispettivo del 40% da riconoscere alla Roma nel caso di futura rivendita del cartellino.

Ciò significa che rispetto alla possibile trattativa fra il Milan e il Basilea, la Roma è uno spettatore interessato. Protagonista invece pare voler diventare il Bologna, che potrebbe soffiare il calciatore ai rossoneri, con un’accelerazione nei contratti con la società elvetica, avvenuta nelle ultime ore.

Milan, il vice-Hernandez arriva dal Basilea ma occhio al Bologna

In base alle recenti informazioni riferite da ‘DAZN’, la società rossoblù sarebbe in forte pressing con gli svizzeri. I due club avrebbero rafforzato le comunicazioni nelle ultime ore e starebbero cercando la formula giusta per realizzare l’affare per il terzino. La trattativa starebbe avanzando con ottimismo e questa settimana potrà essere decisiva per la sua conclusione. D’altronde, al Bologna Calafiori sarebbe candidato a terzino sinistro titolare, data il ritorno di Cambiaso alla Juventus, mentre al Milan siederebbe per lo più in panchina, alle spalle di Theo.

La situazione è piuttosto viva, se si considera che il calciatore italiano non era nemmeno in panchina in occasione della sfida del Basilea in Coppa di Svizzera contro il Saint-Blaise. Un segnale di qualcosa che si muove, ma decisamente di più in direzione Bologna. Il Milan ha le mani legate fino a una sistemazione per Ballo-Touré e il mercato non può attendere.