Non si allena e lo cedono: Milan, svolta clamorosa

Il Milan, a breve, proverà a concretizzare un’altra operazione in uscita. L’addio è certo: Pioli ha preso la decisione.

Procede la marcia di avvicinamento del Milan al primo appuntamento ufficiale della stagione. I rossoneri debutteranno in campionato il 21 agosto, facendo visita al Bologna: Stefano Pioli, nell’occasione, convocherà tutti gli 8 nuovi acquisti. Altrettanto scontata, inoltre, l’esclusione di 4 elementi dell’attuale rosa fuori dai piani del tecnico in procinto di lasciare la compagnia per trasferirsi altrove. L’elenco, ad esempio, contiene il nome di Fodé Ballo-Touré ma non solo.

Il senegalese, poco impiegato nella scorsa stagione (appena 10 presenze in Serie A e 4 in Champions), è ad un passo dal Werder Brema. I contatti sono proseguiti in maniera fruttuosa nelle ultime ore, consentendo alle parti di trovare l’intesa decisiva: nelle casse rossonere, in particolare, entreranno 4 milioni che la società utilizzerà subito per acquistare il suo sostituto, ovvero Riccardo Calafiori del Basilea. Imminente anche la partenza di Mattia Caldara, reduce dalla sfortunata esperienza vissuta in prestito con lo Spezia conclusa con la retrocessione in Serie B.

L’ex Atalanta, fino a qualche giorno fa, sembrava potesse rimanere ricoprendo il ruolo di quinto difensore. Pioli, in seguito, ha cambiato idea dando mandato al management coordinato da Gerry Cardinale di trovargli una sistemazione alternativa: per lui si sono fatti avanti il Besiktas ed il Verona, alla ricerca di un centrale esperto. Via pure Divock Origi, escluso dalla tournée disputata negli Stati Uniti. L’ex Liverpool, di recente, ha respinto alcune offerte provenienti dall’Arabia Saudita e spera in una chiamata da parte della Premier: il West Ham si è iscritto alla corsa ma, almeno per il momento, non è andato oltre a dei sondaggi esplorativi.

Milan, ora è un esubero: imminente il divorzio

Nel gruppo degli epurati è finito anche Alexis Saelemakers, allenatosi a parte rispetto al resto dei compagni. Gli acquisti di Luka Romero, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie ed ora il club punta a venderlo entro la fine del mercato. Il belga, autore di 4 reti e 3 assist nelle 39 apparizioni totalizzate nell’ultima annata, può sbarcare in Bundesliga o in Inghilterra dove ha diversi estimatori.

Di fatto, l’esterno subirà lo stesso destino toccato a Junior Messias passato al Genoa in prestito oneroso (500 mila euro) e diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni. La rivoluzione in casa Milan prosegue: la società, entro il 31 agosto, conta di mettere a segno ulteriori colpi in entrata volti a potenziare il pacchetto difensivo ed il centrocampo. Prima, però, dovrà liberarsi degli esuberi.