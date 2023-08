Nuova offerta nei prossimi giorni: Milan, pressing per la cessione

Prima che si concluda la sessione estiva di calciomercato, c’è da attendersi che il club rilanci con una nuova proposta per il giocatore del Milan: gli aggiornamenti.

Gli acquisti sono stati la priorità del Milan in questa finestra di trasferimenti, dopo alcune cessioni eccellenti come quella di Sandro Tonali al Newcastle. Tuttavia per poter rendere la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli coerente con le idee del tecnico e in linea con i parametri finanziari della società, sarà inevitabile concludere alcune cessioni nelle prossime due settimane. Una di queste vede il Fenerbahce insistere.

Si tratta di Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è nel mirino del club di Istanbul da diverse settimane e il giocatore pare tentato dalla possibilità dell’esperienza in Turchia, dove ritroverebbe il connazionale Edin Dzeko. È consapevole che il suo spazio in rossonero sta diminuendo, quindi preferisce correre ai ripari e cedere alle lusinghe di una società che si sta dimostrando più motivata che mai. Lo stesso Dzeko, inoltre, avrebbe parlato con Krunic per raccomandargli l’esperienza al Fenerbahce.

Da parte del club turco è già arrivata la prima proposta. Compreso di bonus, il centrocampista giungerebbe a percepire circa 3 milioni di euro netti all’anno. Sarebbe circa il doppio di quanto oggi guadagna a stagione al Milan, vale a dire 1,5-1,7 milioni di euro, sempre da considerarsi al netto. Un upgrade evidente, che varrebbe anche come grande dimostrazione di stima e interesse da parte del Fenerbahce. Al momento l’ostacolo è l’accordo col Milan.

Milan-Fenerbahce, si tratta per il centrocampista: turchi pronti al rilancio

Per cedere Rade Krunic, il Milan non chiede meno di 12-13 milioni di euro. Una richiesta non da poco, alla quale nessuno sarebbe ancora arrivato. I turchi – nonostante l’evidente interessamento – non sono andati troppo oltre e quindi i sondaggi sono stati rispediti indietro. D’altronde, per Stefano Pioli e la dirigenza il centrocampista è un elemento valido, che sarebbe comunque utilizzato con piacere nel corso della stagione sportiva.

Secondo ‘Sabah Spor’, i turchi non si arrenderanno e sono pronti al rilancio. Il congiunto dell’est metterebbe sul piatto dei rossoneri circa 8 milioni di euro, ma sarebbero propensi a spingersi fino ai 10 milioni di euro totali. Altrimenti, sarà impossibile sedersi a negoziare. Dalla sua il Fenerbahce gode del sì del giocatore, favorevole al trasferimento, come avrebbe già fatto sapere anche alla società di appartenenza. Thomas Partey dell’Arsenal e Antoine Makoumbou del Cagliari oltre a Nicolas Dominguez del Bologna sarebbero le alternative che ha in mente il Fenerbahce qualora non arrivasse a Krunic, ma non si arrenderà così facilmente.