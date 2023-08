Pellegrino al Milan, ci siamo: cifre e dettagli

Non solo in attacco, il Milan pensa a rinforzarsi anche in difesa e mette nel mirino un giovane talento argentino.

In attesa di debuttare nella stagione 2023/24 il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca dei rinforzi adeguati. La priorità è in attacco, ma non si escludono altri colpi. In particolare la società sta sondando il terreno per un difensore argentino.

Si tratterebbe di Marco Pellegrino, giocatore del Platense squadra della Superliga argentina. Stando alle ultime novità il difensore è partito dalla panchina nell’ultima uscita ufficiale della squadra, alimentando così le voci di mercato che lo vedrebbero sempre più vicino ai rossoneri.

Pellegrino-Milan ai dettagli

Secondo l’odierna edizione di Tuttosport il difensore è sempre più vicino all’approdo in rossonero, i due club starebbero trattando, ormai ai dettagli, sulla parte fissa con una percentuale sulla rivendita del giocatore che andrebbe al club argentino.

Sulla trattativa è intervenuto anche l’allenatore Martin Palermo, che crede fortemente nel potenziale del ragazzo e soprattutto non esclude una partenza verso l’Europa: