Panchina Milan, le ultimissime: “Un nome è in risalita”

Un nome in risalita per la panchina del Milan. L’opinionista non ha dubbi: le sue dichiarazioni tengono sulla corda i tifosi rossoneri.

La panchina del Milan resta uno dei principali argomenti in casa rossonera. La società lombarda, di fatto, è all’opera per regalare alla piazza il degno successore di Stefano Pioli. Nelle ultime settimane aveva preso piede l’idea legata a Julen Lopetegui, ma in seguito alle proteste dei tifosi, il club avrebbe deciso di mettere la trattativa momentaneamente in stand-by. Secondo i rumors, con l’allenatore era già stato raggiunto un accordo di massima sulla base di un triennale da 4 milioni netti a stagione. I tifosi rossoneri non hanno gradito affatto il nome di Julen Lopetegui come successore di Stefano Pioli.

Per questo motivo, il club lombardo si sarebbe messo a sondare altri profili. Tra i tanti nomi che il Milan starebbe monitorando ci sono Thiago Motta e Roberto De Zerbi, ovvero, gli allenatori più chiacchierati nell’ambiente rossonero insieme ad Antonio Conte. Tuttavia, la proprietà capeggiata da Gerry Cardinale starebbe seguendo anche altri due tipi di tecnici. Si tratta di due vecchi volti del campionato di Serie A, ossia, Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma, e Mark Van Bommel, attualmente mister dell’Anversa. Quest’ultimo ha un legame particolare proprio con il Milan, avendo vestito i colti rossoneri nella sua carriera da calciatore.

Il Milan pensa anche a uno tra Fonseca e Van Bommel: la conferma dell’opinionista

Nella lista dei candidati per la panchina del Milan starebbero prendendo sempre più quota i nomi di Paulo Fonseca e Mark Van Bommel. La conferma è arrivata da Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato. L’opinionista ha parlato del tema allenatore di casa Milan ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’, facendo il punto della situazione: “Lopetegui era il candidato principale ma poi la reazione dell’ambiente rossonero ha portato la società a fare anche altre valutazioni. E allora con le azioni del tecnico spagnolo in forte ribasso, prosegue il giro d’orizzonte per capire chi sarà il prescelto per il dopo Pioli”.

Sui possibili candidati per la panchina del Milan: “È chiaro che Conte resta un’opportunità in virtù del fatto che dopo essere stato fermo un anno è pronto a rientrare. Su di lui c’è però il forte pressing di De Laurentiis, che da tempo sta cercando di ottenere il si alla sua proposta”.

Fonseca e Van Bommel sono in pole secondo Ceccarini: “Sono in risalita le quotazioni di Paulo Fonseca, che a fine stagione lascerà il Lille. Il tecnico portoghese non ha vincoli contrattuali. Rimanendo tra le piste straniere non va sottovalutata l’ipotesi Van Bommel, attuale allenatore dell’Anversa”.