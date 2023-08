Sorpresa Milan: Furlani ci riprova! Nuovo tentativo per il bomber

Il Milan intende consegnare un altro regalo di mercato a Pioli. Nel mirino rossonero continua ad esserci un centravanti.

Punta alla doppia cifra, in termini di acquisti, il Milan. Sì, perché i rossoneri, dopo aver ingaggiato 9 nuovi giocatori che hanno consentito di potenziare tutti i reparti, hanno intenzione di concedersi la classica ciliegina sulla torta. Ovvero, un attaccante di grande fisicità in grado di far rifiatare Olivier Giroud quando necessario e favorire l’inserimento delle mezzali nonché degli esterni offensivi. Stefano Pioli, al momento, può contare su Lorenzo Colombo e Noah Okafor tuttavia un ulteriore colpo appare inevitabile.

Il 21enne, rientrato alla base dopo l’ottima stagione vissuta in prestito al Lecce, ha chiesto di essere ceduto in modo tale da giocare con maggiore regolarità e maturare ulteriore esperienza in Serie A. Due le squadre iscrittesi alla corsa: in pole position c’è il Monza tuttavia i brianzoli dovranno guardarsi dalla concorrenza del Cagliari, alla ricerca di un sostituto dell’infortunato Gianluca Lapadula (fuori per 3 mesi). I contatti sono stati avviati: resta soltanto da vedere dove sceglierà di trasferirsi il giovane centravanti.

Okafor, dal canto suo, possiede delle caratteristiche diverse da Giroud e verrà impiegato principalmente sulle fasce, così da sfruttare la sua abilità nello stretto. Da qui la decisione, adottata dal management guidato da Gerry Cardinale, di arruolare un elemento d’esperienza abituata a competere ad alti livelli. Il sogno di arrivare ad Alvaro Morata (blindato dall’Atletico Madrid) è svanito mentre resta viva la pista che conduce a Medhi Taremi, in passato proposto pure all’Inter.

Milan, nuovo tentativo per il bomber: Furlani ci prova

L’iraniano, autore di 31 reti e 14 assist nelle 51 apparizioni totalizzate nella scorsa annata, è legato al Porto fino al 2024 e finora le parti non sono riuscite a trovare l’intesa per il rinnovo. L’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, approfittando di questo stallo, di recente ha quindi provato a rifarsi avanti senza tuttavia riuscire a piazzare l’affondo vincente.

I lusitani, infatti, continuano a chiedere una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni per il 31enne. Troppo per il Milan, intenzionato a tornare alla carica negli ultimi giorni di mercato. La lista del manager milanista contiene poi i nomi di Armando Broja e Hugo Ekitike. L’albanese non è ritenuto imprescindibile dal Chelsea ma il prestito con diritto di riscatto messo sul piatto da Furlani non convince del tutto la dirigenza dei Blues, che punta invece ad una cessione a titolo definitivo. Lo stesso discorso può essere applicato al francese del PSG, non impiegato nell’ultima gara di campionato e valutato intorno ai 25 milioni. Il Milan sfoglia la margherita. Pioli, intanto, incrocia le dita.