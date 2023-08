Stipendio da 20 milioni: l’ex Milan giocherà in Arabia, decisione clamorosa

Un ex Milan sceglie l’ormai battutissima via dell’Arabia: anche lui rifiuta le importanti offerte arrivate dall’Europa per andare dai sauditi.

È successo di nuovo: un altro importante protagonista del calcio europeo ha scelto la via della Saudi Pro League, il ricchissimo campionato emergente dell’Arabia Saudita. Da quando il fondo sovrano PIF, lo scorso giugno, ha acquisto i quattro club principali della lega, gli investimenti nell’acquisto di calciatori di fama mondiale non hanno fatto che crescere. In poche settimane, la lega saudita si è riempita di alcuni dei più noti giocatori in circolazione.

Un fenomeno che ha fatto molto discutere, con molti (tra cui anche il presidente della FIGC Gravina) che chiedono un deciso intervento della FIFA per porre rimedio alla situazione. Intanto, però, l’Arabia Saudita continua a fare incetta di campioni, e l’ultimo arrivato è un giocatore ex rossonero, che da tempo era nel mirino di molte società italiane, dopo l’ultima stagione non proprio soddisfacente. Contro ogni pronostico, l’inserimento saudita ha fatto pendere l’ago della bilancia verso una direzione nuova.

Il club interessato è l’Al Ahli neopromosso nella Saudi Pro League, ma con enormi ambizioni. La panchina è stata affidata al tedesco Matthias Jaissle, ex allenatore del Salisburgo, e la rosa rinforzata in quasi tutti i settori del campo. Tra i pali il club schiera Edouard Mendy, mentre in attacco ha un tridente d’oro composto da Riyad Mahrez, Roberto Firmino e Allan Saint-Maximin. Serviva giusto un’aggiunta al centrocampo per dare equilibrio alla squadra, ed eccola appunto arrivata.

Altro colpo per il calcio saudita: l’ex Milan giocherà con Firmino e Mahrez

Il nuovo acquisto dell’Al Ahli è Franck Kessie, ex Atalanta e al Milan tra il 2017 e il 2022, prima di lasciare a parametro zero per andare al Barcellona. La sua ultima annata in Catalogna è stata decisamente sottotono, e l’ivoriano non ha mai convinto Xavi, capendo di non poter avere un posto assicurato in squadra per la prossima stagione. Per questo il suo nome era iniziato a essere insistentemente accostato a Juventus e Inter, per un trasferimento questa estate.

Invece, i sauditi sono subentrati alla corsa, chiudendo in fretta la trattativa grazie a due offerte irrinunciabili sia al club che, ovviamente, al giocatore. Secondo il giornalista Matteo Moretto della testata spagnola ‘Relevo’, il Barcellona ha ricevuto un’offerta da 15 milioni di euro, che dovrebbe bastare a soddisfarne le richieste. Kessie invece riceverà uno stipendio annuale da 20 milioni, contro i 7 milioni che prende oggi in blaugrana.