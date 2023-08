Tegola Roma, infortunio contro il Verona: un big in dubbio per il Milan

Arriva una brutta notizia per la Roma dal match di Verona, un big potrebbe saltare la sfida con il Milan.

Questa sera il Milan ha vinto per 4-1 contro il Torino. A sbloccare il match è stato, di nuovo, Christian Pulisic, poi pareggiato dal gol di Perr Schuurs. I rossoneri, però, non si sono avviliti e hanno vinto il match con la doppietta su rigore di Olivier Giroud e la rete di Theo Hernandez. Oltre alla vittoria, gli uomini di Stefano Pioli sono stati artefici di un’ottima prestazione di squadra. Una conferma importante dopo il match vinto lunedì contro il Bologna, considerando quanto possa essere ostico il Torino di Juric.

Ora, però, per il Milan è già tempo di pensare al prossimo match contro la Roma. Anche i giallorossi erano impegnati questa sera contro il Verona. Il risultato, però, è stato opposto a quello dei rossoneri: è arrivata una sconfitta per 2-1. Considerando le difficoltà avute anche nel match inaugurale della stagione contro la Salernitana, in cui è arrivato solo un pareggio per 2-2 in rimonta, non è un ottimo inizio per gli uomini di Mourinho. Tra l’altro la sconfitta non è stata l’unica nota dolente della serata, desta preoccupazione anche le condizioni di un top: Paulo Dybala.

Le ultime sullo stop di Paulo Dybala

La serata della Roma è stata del tutto negativa. I giallorossi, oltre alla sconfitta per 2-1, devono fare i conti anche con le condizioni di Dybala. Il talento argentino, infatti, è stato costretto a lasciare il campo anzitempo: al 66′. L’ex giocatore della Juventus ha accusato un problema muscolare all’adduttore della coscia destra e, dopo una smorfia di dolore, ha subito chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Ola Solbakken, ma non è bastato alla Roma per ribaltare il match contro gli Scaligeri.

Le condizioni della Joya saranno valutate nei prossimi giorni e al momento resta incerta la sua presenza nel match che andrà in scena venerdì sera allo Stadio Olimpico contro il Milan. La prossima giornata per gli uomini di Pioli sarà una sorta di prova del 9 considerando l’alto valore dell’avversario, anche se le prime due gare hanno detto tutt’altro.

Nella prima giornata per i Capitolini, infatti, è arrivato un pareggio agguantato in rimonta per il rotto della cuffia contro la Salernitana. Match aperto dai giallorossi con la rete di Belotti, rimontati dalla doppietta di Candreva e poi è arrivato il pareggio all’82’ nuovamente grazie al Gallo. Nel match contro il Verona, invece, è arrivata una sconfitta. Gli Scaligeri si sono portati in vantaggio con le reti di Duda e Ngonge, non è servito a nulla il primo timbro di Aouar con la nuova maglia.