Un altro top player verso l’Arabia: lo voleva anche il Milan

L’Arabia è pronta ad accogliere un altro top player proveniente dall’Europa: lo voleva anche il Milan. Scopriamo di chi si tratta.

La sessione estiva di calciomercato si avvia alla chiusura. Venerdì alle ore 20:00 è previsto il gong finale per il mercato in entrata italiano. Il club protagonista di questa sessione nel nostro Paese è stato sicuramente il Milan. I rossoneri, infatti, hanno portato a termine ben nove colpi e potrebbe non essere finita qui. Nelle ultime ore, infatti, il nome su cui sta lavorando la dirigenza del Diavolo è quello di Mehdi Taremi.

I rossoneri hanno intavolato una trattativa con il Porto offrendo 15 milioni di euro e ora si attende una risposta. Il tempo, però, non è d’aiuto considerando che la fine di questa sessione si avvicina sempre di più. L’attaccante iraniano, però, non è l’unico rinforzo offensivo che avrebbero voluto acquistare i rossoneri negli ultimi mesi. Uno dei principali obiettivi, infatti, era quello di trovare anche un vice Leao.

Tra i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane c’è stato anche quello di Yannick Carrasco. L’esterno belga, attualmente all’Atletico Madrid, però potrebbe presto salutare il continente europeo. Anche sul classe 1993, infatti, è piombata l’Arabia Saudita.

Yannick Carrasco in Arabia Saudita: le ultime

L’Arabia Saudita è stata la protagonista assoluta in questa sessione di mercato. I club del Medio Oriente negli ultimi mesi sono stati capaci di acquistare vari top player dal Vecchio Continente. Uno dei prossimi che potrebbe presto sbarcare sul suolo saudita è Yannick Carrasco. L’esterno belga negli ultimi mesi è finito nel mirino dell’Al Shabab.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club saudita ha già trovato un accordo con il calciatore ma al momento manca ancora quello con il club madrileno. L’Atletico Madrid, infatti, sta ancora aspettando una proposta formale dall’Al Shabab. Il tempo, però, stringe e questo potrebbe non mandare in porto la trattativa per il belga. Qualora – invece – dovesse andare a buon fine la trattativa, Carrasco diventerebbe uno dei primi ad aver giocato sia in Cina sia in Arabia Saudita.

In Oriente ha militato tra il 2018 e il 2019 al Dalian Yifang, con cui ha totalizzato 24 reti in 50 presenze. Il rientro in Europa, invece, è arrivato in seguito alla diffusione della pandemia e nelle ultime stagioni l’esterno belga è tornato a vestire la maglia dei Colchoneros. Club con cui nella scorsa stagione ha totalizzato 10 reti e 5 assist in 44 presenze tra campionato, Coppa del Re e Champions League.