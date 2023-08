Un regista per l’esubero: il Milan fiuta il colpaccio

Ultime settimane di calciomercato per il Milan, il quale si sta impegnando nella cessione di un esubero, ma al contempo potrebbe realizzare un colpaccio.

Il calciomercato estivo del Milan, il primo portato avanti senza contare sulla coppia Maldini-Massara, ha riservato grandi sorprese, che hanno in qualche modo rivoluzionato l’organico rossonero. D’altronde era necessario far fronte a pesanti cambiamenti come l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e in mezzo al campo la cessione di Sandro Tonali. Proprio la mediana è stato il reparto più rivisitato con gli arrivi di Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Luka Romero.

A una quantità di giocatori che entrano devono necessariamente corrispondere delle cessioni. Bisogna fare spazio e capire chi non ha più modo di guadagnarsi avanzamento nelle gerarchie. È il caso di Alexis Saelemakers. Per il belga classe 1999 sembra arrivato il momento di cercare un altro club piuttosto che restare ai margini del progetto del Milan, la cui fascia destra vede i posti a disposizione già occupati. A meno che mister Pioli non lo reinventi da terzino destro per giocarsi il posto con Davide Calabria, Saelemakers può considerarsi alla stregua di un esubero.

Secondo le informazioni in circolazione, il Betis Siviglia avrebbe sondato il terreno. L’intenzione degli spagnoli sarebbe quella di portare avanti un’eventuale negoziazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Insufficiente per colmare quanto invece potrebbe proporre il West Ham, altro club interessato al belga.

Il Milan attivo in uscita: possibile scambio dalla Spagna, le ultime

Pare che ad Alexis Saelemakers stuzzichi particolarmente la possibilità di giocare in Liga, sebbene consapevole che il Milan non lo svenderà. La valutazione attuale dell’ex calciatore dell’Anderlecht si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ai quali il Betis Siviglia potrebbe arrivare se decidesse di inserire nella trattativa un tesserato che piace molto al club di Serie A. Ovvero, si chiacchiera di un orizzonte di scambio con Guido Rodriguez.

Il centrocampista campione del mondo con la Nazionale argentina era stato accostato ai rossoneri già nelle scorse settimane, di inizio giugno. Il Milan non sembrava particolarmente allettato dall’affare né che necessitasse tale tipo di rinforzo, tuttavia con l’uscita di Saelemakers gli scenari cambiano. D’altronde il contratto di Guido Rodriguez è in scadenza il prossimo giugno 2024 e il Betis vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero, giacché consapevole che non ci sarà rinnovo. A 29 anni l’argentino anela il grande salto di carriera e l’occasione è ghiotta.