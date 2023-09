Addio Milan, Pioli ha deciso: l’attaccante va via a gennaio

Si avvicina un addio in casa Milan, Pioli ormai ha già deciso: l’attaccante potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Il Milan quest’oggi ha chiuso nel migliore dei modi – con una vittoria – otto giorni molto complicati. Al ritorno dalla sosta per le nazionali, infatti, era arrivata la sonora sconfitta per 5-1 nel derby contro l’Inter. Dopo la sconfitta nella stracittadina non sono mancate le critiche verso la squadra di Pioli che, nonostante tutto, è stata in grado di rispondere sul campo. Nella prima giornata della fase a gironi di Champions League giocata martedì contro il Newcastle, infatti, è arrivato un pareggio per 0-0.

A finire nel mirino delle critiche dopo il match nella Coppa dalle Grandi Orecchie, è stato Rafael Leao a causa di un gol divorato e di un atteggiamento che a molti non è piaciuto. Il portoghese, però, è stato in grado di rispondere – a chi gli ha puntato il dito contro – quest’oggi con la rete che ha deciso il match contro il Verona. Proprio nel match giocato oggi contro gli scaligeri, un uomo in particolare della rosa di Stefano Pioli auspicava di trovare spazio: Luka Romero. L’ex giocatore della Lazio, però, non è entrato in campo neanche nel match odierno e non è dunque da escludere una sua cessione già a gennaio.

Luka Romero lascia il Milan già a gennaio?

Il Milan è stata tra le rose del nostro campionato, una di quelle più attive nella sessione di calciomercato invernale. Tra i vari investimenti fatti, ci sono anche due arrivati a parametro zero all’inizio del calciomercato: Marco Sportiello e Luka Romero. Il primo è entrato in campo nella partita di Champions League contro il Newcastle dopo l’infortunio di Maignan e anche quest’oggi ha difeso la porta dei rossoneri.

L’ex estremo difensore dell’Atalanta, molto probabilmente, scenderà in campo anche nel turno infrasettimanale contro il Cagliari in attesa del rientro tra i pali di Magic Mike. Per quanto riguarda il calciatore argentino, invece, la situazione è diversa.

Arrivato dalla Lazio a parametro zero, durante il precampionato con il Diavolo ha lasciato intravedere molte cose positive. Nonostante ciò, ancora non è riuscito a fare il suo debutto in match ufficiali con il club rossonero. A causa della tantissima concorrenza nel reparto offensivo, infatti, non è sceso in campo neanche per un minuto. Per questo motivo non è da escludere una cessione in prestito secco del classe 2004. Il giocatore argentino in Serie A piace a Lecce e Udinese, nella serie cadetta – invece – al Parma.