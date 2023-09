Cagliari-Milan, dove guardare la partita in streaming e in tv

News e novità per tutti i tifosi rossoneri. Dove potranno seguire Cagliari-Milan tutti i supporter del diavolo non partiti alla volta della Sardegna.

Calendario nonstop per il Milan di Stefano Pioli, pronto a scendere nuovamente in campo dopo l’ultima difficile settimana. Riprendersi dal 5-1 subito nel derby non era infatti facile per la compagine rossonera, abile però a mettere sotto pressione il Newcastle in Champions pur non vincendo e a vincere con il Verona in campionato pur non convincendo. Il turno infrasettimanale però chiama, e per il Milan sono già pronte ulteriori sorprese e novità.

A cominciare dalla formazione, visti gli ultimi acciacchi di Krunic che potrebbero donare una chance dal primo minuto ad uno fra Musah ed Adli. Come non parlare poi del possibile impiego di uno fra Jovic ed Okafor al posto di uno stanco Giroud, nonché di un possibile ritorno al 3-4-3 per mister Stefano Pioli. Tutti dubbi che verranno verosimilmente sciolti nei pressi delle ore 18.30 di mercoledì 27 settembre, quando i rossoneri scenderanno sul prato dell’Unipol Domus di Cagliari per affrontare gli uomini di Claudio Ranieri. Uomini di Ranieri ampiamente in difficoltà nell’ultimo periodo, con soli 2 punti totalizzati in 5 partite ed ancora con 0 vittorie all’attivo.

E quindi, qual miglior modo per provare ad invertire il citato trend negativo se non a partire dalla sfida col Milan, cui già alcune novità sono balzate agli occhi dei tifosi.

Cagliari-Milan in tv, DAZN non è l’unica opzione

Cagliari-Milan sarà il match d’apertura del mercoledì infrasettimanale di Serie A, con i tifosi rossoneri che non vedono l’ora di dimostrare a tutto il campionato di essersi finalmente ripresi dalla batosta subita nel derby. Dalle ore 18.30 del 27 settembre in poi infatti, il diavolo delle migliori occasioni è atteso per portare a casa il match della Unipol Domus, visibile come di consuetudine su DAZN, con telecronaca affidata a Dario Mastroianni ed al commento tecnico di Massimo Gobbi.

La piattaforma non sarà però l’unica a trasmettere l’incontro. Esso verrà infatti mandato in onda anche da Sky. In particolare, il match sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport, rispettivamente canali 201, 202, 213 e 252 dell’emittente satellitare. Gioiosa novità, dunque, per i tifosi di Milan e Cagliari, che potranno seguire il match anche in streaming.

DAZN, SkyGo e NOW Tv offrono infatti una vasta scelta. Per vedere l’incontro sul proprio smartphone, tablet e PC sarà necessario (oltre a disporre di un abbonamento almeno per una delle piattaforme citate) scaricare una delle tre applicazioni di cui sopra, ed accedere quindi al vostro account.