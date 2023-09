Verso Cagliari Milan, arriva la novità: Pioli sorprende in attacco

L’allenatore del Milan Stefano Pioli prepara il turnover in attacco nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.

Nell’imminente turno infrasettimanale di Serie A, il Milan affronterà in trasferta il Cagliari di Claudio Ranieri. Essendo passati solo pochi giorni dall’ultimo match contro l’Hellas Verona, il tecnico Stefano Pioli ha deciso di dare massima priorità alla preparazione della gara. Quest’ultimo non si presenterà dunque in conferenza stampa come di consueto nelle vigilie delle partite.

Inoltre, la vicinanza dal precedente impegno costringerà l’allenatore ad attuare quasi certamente alcuni cambi, in modo da far rifiatare principalmente i big della sua rosa che lo hanno disputato. Ad esempio, è il caso di Giroud che, con ogni probabilità, domani alle ore 18,30 siederà almeno inizialmente in panchina.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni: Okafor al posto di Giroud

Per far rifiatare l’attaccante francese, l’allenatore rossonero lancerà per la prima volta da titolare uno tra Okafor e Jovic. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, al momento le chances dello svizzero appaiono maggiori rispetto a quelle del serbo, ancora non al meglio della condizione atletica. Per quanto riguarda il resto della formazione, Pioli tornerà domani al 4-3-3, modulo di riferimento di questa stagione, accantonato nella scorsa giornata a causa dell’assenza di Calabria e Theo Hernandez.

Entrambi i terzini sono tornati a disposizione, ma solamente il n°19 giocherà dal primo minuto. Nonostante il rientro di Maignan, verrà confermato ancora Sportiello tra i pali, reduce da un’ottima prestazione In mediana, uno tra Adli e Reijnders prenderà il posto dell’infortunato Rade Krunic: attualmente, è in vantaggio l’ex AZ. L’ultimo ballottaggio da risolvere riguarda l’out offensivo di destra, dove Chukwueze e Pulisic lottano per una singola maglia.

A seguire, le probabili formazioni riportate dalla rosea:

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Pobega; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli