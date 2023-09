Chukwueze titolare nel derby? Un big è a rischio panchina!

Samuel Chukwueze giocherà la sua prima partita da titolare con il Milan nel derby? Un big potrebbe partire dalla panchina.

La sosta per le nazionali è ormai alle battute finale e quindi si avvicina sempre più il fischio d’inizio del derby tra Inter e Milan. Un match che non sarà decisivo ai fini della lotta Scudetto, ma che potrebbe fornire delle indicazioni importanti per il proseguo della stagione.

Stefano Pioli, inoltre, dovrà fare i conti con numerose assenze soprattutto in difesa come quelle di Tomori e Kalulu. Inoltre, anche in attacco resta in dubbio Giroud che ha subito una distorsione alla caviglia con la Francia. Il centravanti francese, però, non è l’unico giocatore del reparto offensivo che è in dubbio. Infatti, il tecnico parmigiano starebbe pensando di lanciare da titolare Chukwueze nella stracittadina.

Le ultime su Chukwueze titolare nel derby

Samuel Chukwueze potrebbe partire per la prima volta dal 1′ con il Milan in una partita tutt’altro che banale: il derby contro l’Inter. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il nigeriano contenderà la maglia da titolare sulla fascia destra a Christian Pulisic.

L’ala statunitense, infatti, tornerà in gruppo solo giovedì dopo gli impegni con la nazionale e – se non dovesse dare le giuste garanzie – non partirà titolare nel tridente offensivo.