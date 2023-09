Tutte le info necessarie per giungere al Milanello Sports Center, l’ormai iconica casa degli allenamenti rossoneri.

Etichettato dal Milan come uno dei centri sportivi più moderni e all’avanguardia di tutta Europa, Milanello rappresenta senz’altro un gioiello per il calcio italiano. La casa degli allenamenti rossonera ha infatti visto passare fra i corridoi e i campi dell’impianto alcuni dei campioni più forti della storia del nostro calcio, fino ad arrivare al gruppo squadra capace di riportare lo Scudetto in casa Milan nel 2022.

Una storia ricca ed un’aura di invincibilità quella che si respira dunque all’esterno di Milanello, da sempre metà ambita per molti tifosi. Numerosi sono infatti i supporter che spesso presenziano all’esterno del centro sportivo, speranzosi di incontrare i propri idoli e di racimolare qualche autografo o foto insieme. A penalizzare i sostenitori del Milan però, la posizione dell’impianto, situato a circa 50km da Milano, e dunque vicino Varese, su una collina molto isolata nella natura. Non è quindi facile giungervi, con poche opzioni per tutti i tifosi interessati.

Come arrivare a Milanello, brutte notizie per i tifosi

Ogni medaglia possiede due facce, e ad ogni gioia corrisponde una parte più dolorosa della vicenda. Contrariamente a San Siro infatti, Milanello è molto poco collegato con la città di Milano, con pochissime opzioni a delineare il viaggio dei tifosi verso il centro sportivo rossonero. I principali punti di riferimento per raggiungere la casa degli allenamenti del Milan sono dunque da ritrovare negli aeroporti di Linate e Malpensa, nonché in Autostrada in caso di viaggio in auto:

Da Linate: per giungere a Milanello da Linate bisogna usufruire della Tangenziale Est o Ovest in direzione Como – Varese – Chiasso – Malpensa. Proseguire quindi in direzione Varese (A8) fino all’uscita Solbiate Arno. Da lì, seguire le indicazioni per Carnago e in seguito per Milanello ;

in direzione Como – Varese – Chiasso – Malpensa. Proseguire quindi in direzione fino all’uscita Solbiate Arno. Da lì, seguire le indicazioni per Carnago e in seguito per ; Da Malpensa: per giungere al centro sportivo da Malpensa il percorso è leggermente più breve, risparmiando un corposo tratto di tangenziale rispetto a quanto visto per Linate. Prendere dunque l’Autostrada in direzione Varese (A8) e proseguire fino all’uscita Solbiate Arno. Da lì, seguire le indicazioni per Carnago ed in seguito per Milanello ;

e proseguire fino all’uscita Solbiate Arno. Da lì, seguire le indicazioni per Carnago ed in seguito per ; Autostrada: In caso di viaggio in auto, provenendo da tutte le parti d’Italia, sarà necessario usufruire dell’Autostrada. In particolare, quella in direzione Laghi, per poi proseguire per Varese (A8). Prende quindi l’uscita Solbiate Arno e seguire le indicazioni per Carnago prima e per Milanello poi.

Poche le soluzioni a disposizione dei tifosi, come già anticipato in precedenza. A penalizzare i supporter infatti, vi è senz’altro l’assenza di mezzi pubblici in direzione Milanello, dovuta alla posizione poco centrale dell’impianto.