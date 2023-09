Dal Milan al Manchester United: i Red Devils sul big rossonero

Il Milan potrebbe salutare presto un proprio big: il Manchester United è vigile.

Proprio in questi minuti il Milan sta giocando contro la Lazio il big match valido per la settima giornata di campionato. I rossoneri, dopo la batosta subita nel derby al rientro dalla sosta e il pareggio in Champions League contro il Newcastle, hanno ottenuto due vittorie consecutive. La prima sabato scorso contro il Verona per 1-0, la seconda contro il Cagliari nel turno infrasettimanale per 1-3. Due successi che hanno permesso ai rossoneri di agganciare in testa alla classifica l’Inter, complice anche la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo.

Il fattore comune nelle ultime due vittorie del Diavolo è stata l’assenza di Davide Calabria. Il terzino italiano, a causa di alcuni problemi fisici, è stato costretto a saltare entrambe le partite. Per sostituirlo, contro gli Scaligeri Pioli ha optato per la difesa a tre mentre contro i sardi ha scelto di schierare Florenzi al suo posto. Quest’oggi, invece, Calabria è partito dall’inizio nella sfida contro i biancocelesti. Il futuro del terzino cresciuto nel vivaio rossonero, però, potrebbe essere lontano da Milano. Su di lui c’è il Manchester United, che vorrebbe acquistarlo per migliorare la rosa di ten Hag.

Calciomercato Milan, Davide Calabria nel mirino del Manchester United

Tra i pochi giocatori della pria rosa del Milan che possono vantare di aver fatto la trafila nelle giovanili, c’è Davide Calabria. Il terzino classe 1996 è da sempre un giocatore del Diavolo, ma il suo futuro potrebbe presto cambiare. Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista turco Ekrem Konur, il nativo di Brescia è finito nel mirino del Manchester United. Calabria, però, non vorrebbe lasciare il club in cui è cresciuto e per questo motivo potrebbe declinare le avance dei Red Devils. Il giocatore, però, ha il contratto in scadenza al termine della prossima stagione e per questo motivo le parti tra non molto dovranno incontrarsi per trattare il rinnovo.

I Red Devils, inoltre, non hanno cominciato bene la propria stagione. Gli uomini di ten Hag, infatti, in campionato hanno ottenuto tre vittorie e 4 sconfitte – l’ultima è quella arrivata oggi per 0-1 contro il Crystal Palace – e quindi al momento occupano il decimo posto in classifica. Anche in Champions League, finora, non sono arrivati i risultati sperati. Alla prima giornata, infatti, è arrivata una sconfitta per 4-3 contro il Bayern Monaco. Proprio in Coppa dei Campioni avranno l’opportunità di invertire il proprio ruolino di marcia nel match di martedì sera contro il Galatasaray.